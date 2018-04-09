مرتضى منصور يعلن قبول استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

مرتضى منصور وإيهاب جلال

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قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه قبل استقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من منصبه بعد الخسارة من فريق مصر للمقاصة أمس الأحد فى الدوري.



وأضاف مرتضى، في المؤتمر الصحفي عقده بالنادي النهري الذي افتتحه اليوم الاثنين، أن “من قدم استقالته، فقد قبلت استقالته. ولا يصح إعلان وكيل إيهاب جلال بأنه لن يستقيل بسبب الشرط الجزائي”، في إشارة إلى تقديم جلال لاستقالته من خلال وسائل الإعلام ثم عودة وكيل أعماله تامر النحاس ليؤكد استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض حتى نهاية الموسم على الأقل.



ومن ناحية أخرى، أكد مرتضى أن النادي النهري لا يوجد نظير له في العالم بشهادة الخبراء الأجانب، متحديا أن يكون هناك أي ناد مثل النادي النهري للزمالك.



وبخصوص الأزمة الحالية مع اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب لإدارة الشئون المالية للنادي، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيعقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل من أجل كشف الحقائق بالمستندات، مشيرا إلى أنه ربما تنتهي هذه الأزمة الحالية للنادي قبل الموعد وينتهى الزمالك من اللجنة الحالية.