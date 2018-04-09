OUD تشارك بباقة من مشروعاتها بمعرض IPS 2018

OUD تشارك بباقة من مشروعاتها

بدور إبراهيم



تستعد شركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD" -إحدى الشركات المنبثقة عن مجموعة النساجون الشرقيون- لطرح باقة من مشروعاتها العقارية الرائدة فى معرض "IPS 2018 دبى"، أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط، الذى تنطلق فعالياته الإثنين المقبل.



وقال محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة، والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD"، إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، إن تلك المشاركة ضمن خطة الشركة للترويج لمشروعاتها العقارية، والمشاركة بعدة معارض محلية وخارجية خلال العام الجارى.



وأشار إلى أن الشركة حرصت على أن تصبح من أوائل الشركات المصرية المتواجدة بمعرض "IPS" الشهير، والترويج لمشروعاتها، فى إطار رغبتها بالتوسع فى الترويج لمشروعاتها بالخارج لجذب شريحة العملاء الأجانب والمصريين بالخارج، والعمل نحو تصدير العقارات، لافتًا إلى حرص الشركة تنفيذ منتجات تواكب أحدث التصميمات بالعالم، وتتلاءم مع مختلف المتطلبات بما يؤهلها نحو جذب شريحة العملاء الأجانب.



وأضاف أن الشركة تشارك بباقة من مشروعاتها العقارية المتميزة داخل القاهرة وخارجها، فى شرم الشيخ ومرسى علم.



ويشارك بالمعرض 17 شركة تطوير عقارى مصرية رائدة، منها: ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، إعمار مصر للتنمية، رؤية القابضة للاستثمار العقارى، مانجروفى الجونة، درة، الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD"، السعودية المصرية للتعمير "سيكون"، الصفوة، ابن سينا "سيسيليا لاجون"، ام بى جى جروب "بوكا العاصمة الإدارية"، امتلاك جاروالة الساحل الشمالى وكذلك شركة "MREC" مكانك للخدمات العقارية، والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى، منها سوديك وبالم هيلز، كما يشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر.



وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، والمساحة الإجمالية 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.



وتأتى مشاركة الشركات المصرية بجناح بالمعرض الأولى منذ انطلاقه.