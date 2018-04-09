انعقاد منتدى الأعمال المصري- البرتغالي بالقاهرة الخميس القادم

مصر والبرتغال

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تستضيف القاهرة الخميس القادم منتدى الأعمال المصري البرتغالي الذى ينظمه الاتحاد المصري للغرف التجارية بالتعاون مع الوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار.



وذكرت سفارة البرتغال بالقاهرة فى بيان اليوم الإثنين نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط, أن رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا سيوجه كلمة خلال الجلسة الختامية للمنتدى.



وأكدت السفارة أن منتدى الأعمال المصري البرتغالي المشترك يوفر فرصة كبيرة لعقد لقاءات وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية وفرص السوق لرجال الأعمال في كلا البلدين .



وتشهد العلاقات بين مصر ولشبونة تطورا كبيرا على المستويات كافة فى أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى لشبونة فى نوفمبر 2016, والتى كانت أول زيارة يقوم بها رئيس مصري إلى البرتغال منذ 24 عاما.



كما عقدت أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال , بالقاهرة فى اكتوبر الماضى برئاسة وزيرى خارجية البلدين, والتى تم خلالها التوقيع على 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات

فى مجالات السياحة, والشباب والرياضة, والأرشفة الدولية, والخدمات الجوية, وكذلك بين معهد كامويش البرتغالى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

