السعودية المصرية للتعمير تشارك بمشروعات متنوعة بمعرض IPS 2018

السعودية المصرية للتعمير

بدور إبراهيم



تطرح الشركة السعودية المصرية للتعمير، باقة من مشروعاتها العقارية المميزة والرائدة فى معرض IPS 2018 دبى -أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط- الذى تنطلق فعالياته الإثنين المقبل.



وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة تطرح مشروعاتها المميزة والتى تتسم بالتنوع من حيث المساحات والمواقع، وتركز السعودية المصرية للتعمير على تنفيذ مشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتتنوع بين السكنية والسياحية والخدمية.



وأوضح أن الشركة حريصة على المشاركة بالعديد من المعارض والفعاليات العقارية المحلية والخارجية، وتمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين حكومتى دولتين عربيتين، واستطاعت على مدار أكثر من 40 عامًا تنفيذ مشروعات كبرى ورائدة فى السوق المصرية بما يدلل على جاذبية السوق، ويعطى رسالة إيجابية للمستثمرين من مختلف الدول العربية والعالم.



وأشار إلى السوق المصرية يمتلك العديد من المشروعات المميزة والشركات الرائدة والجادة، والتى لابد من تسليط الضوء عليها وإتاحة فرص دائمة لها لعرض مشروعاتها خارجيا ومخاطبة شرائح العملاء العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن العقار المصرى يعد أحد أهم المصادر القادرة على جذب العملة الأجنبية إلى مصر وتحقيق الازدهار الاقتصادى.



يشارك بالمعرض 17 شركة تطوير عقارى مصرية رائدة، منها: ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، إعمار مصر للتنمية، رؤية القابضة للاستثمار العقارى، مانجروفى الجونة، درة، الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD"، السعودية المصرية للتعمير "سيكون"، الصفوة، ابن سينا "سيسيليا لاجون"، ام بى جى جروب "بوكا العاصمة الإدارية"، امتلاك جاروالة الساحل الشمالى وكذلك شركة "MREC" مكانك للخدمات العقارية"، والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى منها سوديك وبالم هيلز، ويشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر.



وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، والمساحة الإجمالية 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، ويعكس قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.



وتأتى مشاركة الشركات المصرية بجناح بالمعرض هى الاولى منذ انطلاق المعرض.