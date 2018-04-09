برلمانية: حجب لعبة الحوت الأزرق ليس حلا

ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان

ياسمين فواز



تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول انتشارعدد من التطبيقات و الألعاب الإلكترونية الخطيرة في الآونة الأخيرة، وعلي رأسها لعبة " الحوت الازرق" في مصر، لخطورتها الشديدة على المراهقين ، خاصة بعد انتحار نجل النائب السابق حمدى الفخراني.



وقالت الدكتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إن حجب مثل تلك التطبيقات أو الالعاب الالكترونية ليس حلا ، ولكنه اسلوب مؤقت يمكن من التحايل بأكثر من طريقة لمقاومة الحجب الالكترونى لها فى مصر.



وأوضحت عازر لـ "المال" أن انتشار تلك الالعاب هو مؤشر خطر يحتاج إلى تكاتف مجتمعي مكثف يشمل الثقافة والتربية والدين مع توعية وسائل الاعلام للشباب وأولياء الامور بخطورة مثل هذه الالعاب الالكترونية التى تؤدى إلى الانتحار .



وأشارت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن لجوء المراهقين والشباب لمثل تلك الالعاب الالكثرنية مشكلة مجتمعية تعكس احتياج هؤلاء الشباب لمنفذ من خلال الثقافة والرياضة وتعميق الجانب الدينية لديهم لانقاذهم من الوقوع فريسة لليأس أو عدم الشعور بوجودهم في الحياه ومن ثم الانتحار ، لافتة إلى أن الحرص على إخراج المواهب وتنميتها يدعم القضاء على الالعاب الالكترونية السابقة.



يشار إلى أن اللعبة تسببت في انتحار نجل حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المصري الأسبق ، وقالت شقيقته " ياسمين " فى تدوينة لها على موقع فيسبوك إن شقيقها كان يلعب " الحوت الأزرق " وأنها وجدت في أوراقه أشياء وإشارات تدل على ذلك.



وأكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن دور وزارته يتوقف على إتاحة خدمات الأنترنت ولا تتدخل فى نوعية المحتوى المقدم للعملاء ، مبيينا أن الألعاب الالكترونية مثل التطبيقات متاحة للجميع على متاجر " جوجل بلاى " و" آب ستور " ولا يمكن تقييدها .



وتحدي الحوت الأزرق هي لعبة على شبكة الإنترنت، وهي مسموحة في معظم البلدان، وتتكون اللعبة من تحديات لمدة 50 يوما، وفي التحدي النهائي يطلب من اللاعب الانتحار، ومصطلح "الحوت الأزرق" يأتي من ظاهرة حيتان الشاطىء، والتي ترتبط بفكرة الانتحار، ويشتبه في كونها أصل عدد من حوادث الانتحار ولا سيما في صفوف المراهقين.



وبدأت لعبة الحوت الأزرق في روسيا عام 2013 مع "F57" بصفتها واحدة من أسماء ما يسمى "مجموعة الموت" من داخل الشبكة الاجتماعية فكونتاكتي، ويُزعم أنها تسببت في أول انتحار في عام 2015، وقال فيليب بوديكين ــ وهو طالب علم النفس السابق الذي طرد من جامعته لابتكارهِ اللعبة ــ أن هدفه هو "تنظيف" المجتمع من خلال دفع الناس إلى الانتحار الذي اعتبر أنه ليس لهُ قيمة.



وعرفت لعبة الحوت الأزرق في روسيا عام 2016 استخدامًا أوسع بين المراهقين بعد أن جلبت الصحافة الانتباه إليها من خلال مقالة ربطت العديد من ضحايا الانتحار بلعبة الحوت الأزرق، وخلق ذلك موجة من الذعر الأخلاقي في روسيا، وفي وقت لاحق أُلقي القبض على بوديكين وأدين بتهمة التحريض ودفع ما لا يقل عن 16 فتاة مراهقة للانتحار"، مما أدى إلى التشريع الروسي للوقاية من الانتحار وتجدد القلق العالمي بشأن ظاهرة الحوت الأزرق.



