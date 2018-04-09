رؤية تشارك بباقة متميزة من مشروعاتها بمعرض IPS 2018

رؤية تشارك بمعرض

المال - خاص



تطرح شركة "رؤية" القابضة للاستثمار العقارى، باقة مميزة من مشروعاتها العقارية خلال معرض "IPS 2018" دبى -أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط- التى انطلقت فعاليتها -اليوم الإثنين- بمشاركة شركات تطوير عقارى مصرية للمرة الأولى.



وقال المهندس هشام شكرى، رئيس المجلس التصديرى المصرى للعقار، ومجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، إن المعرض يعد أحد الفرص الحقيقية للترويج للمشروعات المصرية خارجيًا، وتعريف رؤوس الأموال الأجنبية بها ودعم ملف تصدير العقار.



وأشار إلى أن السوق المصرية يمتلك العديد من شركات التطوير الجادة والرائدة، والتى تسهم فى تقديم مشروعات ومنتج عقارى مميز على قدم المساواة بأفضل الأسواق العربية والعالمية.



وأضاف أن المعارض الخارجية تسهم فى إتاحة فرص للشركات بالتعرف على آخر مستجدات القطاع العقارى عالميًا، واحتياجات العملاء الأجانب، لتنفيذ مشروعات تتلاءم معها ولتطوير المنتج، مشيرًا إلى أن شركة رؤية للاستثمار حريصة على الوجود دائمًا بالمعارض العقارية الخارجية الكبرى للترويج لمشروعاتها واكتساب خبرات تضيف إلى منتجاتها.



يشارك بالمعرض 17 شركة تطوير عقارى مصرية رائدة، منها: ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، إعمار مصر للتنمية، رؤية القابضة للاستثمار العقارى، مانجروفى الجونة، درة، الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD"، السعودية المصرية للتعمير "سيكون"، الصفوة، ابن سينا "سيسيليا لاجون"، ام بى جى جروب "بوكا العاصمة الإدارية"، امتلاك جاروالة الساحل الشمالى وكذلك شركة "MREC" مكانك للخدمات العقارية، والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى منها سوديك وبالم هيلز، ويشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر.



وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، والمساحة الإجمالية له 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.



وتأتى مشاركة الشركات المصرية بجناح بالمعرض الأولى منذ انطلاقه.