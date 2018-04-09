أصول أسهم

خالد بدر الدين



هوت أسعار أسهم شركة "روسال يونايتيد" الروسية للألومنيوم 41.8%، خلال تعاملات -اليوم الإثنين- فى بورصة موسكو، مع اتجاه المستثمرين إلى التخلص من أسهمهم، بعدما اندرجت الشركة فى قائمة جديدة للعقوبات الأمريكية التى تستهدف شركات ورجال أعمال من روسيا.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن روسال إحدى أكبر شركات الألومنيوم فى العالم، تراجعت أسعار أسهمها إلى 2.7 دولار هونج كونجى فى بورصة هونج كونج، فى ختام تعاملات اليوم لتسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.



وقال ستيف ليونج مدير المبيعات بشركة "UOB كاى هيان" للاستشارات المالية، ببورصة هونج كونج المدرجة على مؤشرها شركة روسال الروسية إن المستثمرين تدفقوا على بيع أسهم فى الشركة الروسية، بعدما هبطت أسعارها يوم الجمعة الماضى 16% بسبب العقوبات الأمريكية.



كانت واشنطن فرضت عقوبات فى نهاية الأسبوع الماضى، على سبعة من كبار رجال الأعمال الروس، منهم أوليج ديريباسكا الرئيس السابق لشركة روسال، وكذلك على 12 شركة تملكها الحكومة الروسية أو تسيطر عليها علاوة على 17 من كبار المسئولين فى حكومة موسكو.