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رياضة
هاشتاج #أحمد_سامى يتصدر تويتر بعد أنباء انتقاله للأهلى
الإثنين 09 أبريل 2018 01:22 م
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أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #أحمد_سامى، المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بعد أنباء انتقاله للنادى الأهلى.
وأحمد سامى لاعب بنادى مصر المقاصة، وأحرز هدفًا برأسه أمس فى شباك نادى الزمالك فى الوقت الإضافى، ما جعل العروض تنهال عليه من الأهلى والزمالك.
وتعارضت الأنباء المتداولة حول تعاقد الأهلى أو الزمالك مع سامي، وأكدت بعض المواقع انتقال اللاعب للأهلى لكن مدير الكرة بنادي مصر المقاصة وليد هويدي نفى وصول أى عروض رسمية من الناديين بشأن انتقال مدافع الفريق الفيومى أحمد سامى أو أريك تراوري.
وتنوعت التغريدات بين الاحتفاء بهدف سامى فى الزمالك وتقليل فرص اقترابه من المركز الثانى وتأكيد انتقال اللاعب للأهلى، فغرد يوسف محمود: "الكوره بتترفع من الفاول بقول فين رأس أحمد سامي لاقيته هو اللي دخل الجون"، بينما غرد إبراهيم: "الدوري اللي فات كان دوري إيد أحمد سامي والدوري ده دوري رأس أحمد سامي".
نادي الزمالك
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