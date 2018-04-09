10 مليارات جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 2018

البورصة 6

منى عبدالباري



سجلت مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، خلال الفترة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الأسبوع الأول من إبريل، 10 مليارات جنيه، ما يؤكد جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب بفعل قرار تحرير سعر الصرف، رغم مرور نحو عام ونصف العام عليه.



وأوضح تقرير صادر عن البورصة المصرية، أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب سجل 9.9 مليار جنيه، مقارنة بصافي مبيعات للمستثمرين العرب قيمتها 806.25 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات، خلال الفترة منذ مطلع 2018، وحتى نهاية الأسبوع الأول من إبريل الجاري.



وأكد محللون وخبراء إن البورصة المصرية مازالت لديها فرص نمو قوية في ضوء برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.



يشار إلى أن المستثمرين الأجانب اتجهوا للشراء في الأسبوع الماضي – الأول من إبريل- بقيمة 358.76 مليون جنيه، بحصة 17.28% من التعاملات، وكان نصيب العرب 13.08% من التعاملات بصافي بيع 12.65 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



وكان نصيب المصريين الأسبوع المنقضي 69.65% من إجمالي التعاملات.



وخلال الأسبوع الماضي استحوذت المؤسسات على 35.76% من إجمالي التعاملات، بصافي شراء 72.41 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد 64.24% من التعاملات.