تامر النحاس: إيهاب جلال لم يستقل من تدريب الزمالك

أحمد صبرى:





قال تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفنى لنادى الزمالك إن جلال لم يقدم استقالته كما اشيع اليوم بعد هزيمة الفريق من مصر المقاصة مؤكدا أنه باق فى منصبه حتى الآن.



