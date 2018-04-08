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رياضة
تامر النحاس: إيهاب جلال لم يستقل من تدريب الزمالك
الأحد 08 أبريل 2018 11:23 م
ايهاب جلال وحسام حسن
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ايهاب جلال وحسام حسن
أحمد صبرى:
قال تامر النحاس وكيل أعمال إيهاب جلال المدير الفنى لنادى الزمالك إن جلال لم يقدم استقالته كما اشيع اليوم بعد هزيمة الفريق من مصر المقاصة مؤكدا أنه باق فى منصبه حتى الآن.
وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساءdmc على قناة dmc أن جلال ليس مسئولا عن اخفاقات الزمالك ، الا النصف الثانى من الدوري مشيرا الى انه لاتوجد اى شروط جزائية لفسخ التعاقد والتراضي بين الطرفين فقط هو شرط الفسخ.
نادي الزمالك
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