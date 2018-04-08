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سيـــاســة
أبوشقة: السيسي نهض بمصر مثل محمد علي وأحبه المصريون
الأحد 08 أبريل 2018 09:38 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى
قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي مثل الزعيم محمد على فى النهضة التى قدمها للبلاد فى السنوات الأربع الأولى من حكمه، مؤكدا أن السيسي فهم طبيعة المصريين جيدا مثل محمد على، وهو ما جعلهم يحبونه.
وأضاف فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن اتفاق المصريبن حول الرئيس السيسي وانتخابه لمدة ثانية سيجلب المزيد من التقدم والاستقرار للوطن، موضحا أن فى عهده تم إنجاز العديد من القوانين المهمة مثل قانون الاستثمار.
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