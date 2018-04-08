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طاقة
تراجع احتياطي الكهرباء إلى 9425 ميجاوات
الأحد 08 أبريل 2018 09:00 م
كهرباء 66
أخر الأخبار
كهرباء 66
عمر سالم
كشف مصدر مسؤول في المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن تراجع إجمالي فائض إنتاج الكهرباء المتوقع الليلة ليصل إلى نحو 9425 ألف ميجاوات.
وأوضح المصدر لـ"المال" أن أعلى حمل للشبكة القومية أمس، بلغ 24.4 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.39 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك 17.9 ألف ميجاوات خلال الساعة 5 صباحا.
وتوقع أن يصل أعلى استهلاك الليلة 24.2 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج 33.625 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه اليوم.
وأوضح المصدر أن إجمالي الطاقة المنتجة أمس، بلغ نحو 520 جيجاوات ساعة، كما يبلغ إنتاج الطاقة باستخدام الغاز نحو 79%، ويصل الإنتاج باستخدام المازوت 10.76% فيما يصل الإنتاج من المحطات المائية 8.65٪، فيما تشارك الطاقة المتجددة بنسبة 1.6٪.
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