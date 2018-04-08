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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيها
الأحد 08 أبريل 2018 08:47 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا فى نهاية التعاملات اليومية نتيجة استقرار أسعار الذهب عالميا.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 654 جنيها، وهو نفس سعر أمس طبقا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.
وسجل عيار ١٨ 560 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 748 جنيها مقابل 748 جنيه، وسجلت الأوقية لتسجل 1333 دولار.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل الجنيه الذهب 5235 جنيها.
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