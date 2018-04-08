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السعر بالجنيه المصري
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الزيت
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المكرونة
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لحم ضاني
بنـــوك
استقرار سعر الدولار مع ختام تعاملات الأحد
الأحد 08 أبريل 2018 08:14 م
الدولار 10
أخر الأخبار
الدولار 10
هبة حامد:
استقر سعر الدولار مع ختام تعاملات، اليوم الأحد، في أغلب البنوك لتسجل 9 بنوك أعلى سعر شراء للدولار عند 17.64 جنيه هي كريدي أجريكول، وبنك البركة، وبلوم، والأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، وعودة، والإمارات دبي الوطني، HSBC، والشركة المصرفية العربية الدولية.
فيما سجل بنكا مصر والزراعي المصري أقل سعر شراء للدولار عند 17.55 جنيه.
وسجلت بنوك الإسكندري، والبنك العربي الأفريقي 17.60 جنيه للدولار.
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