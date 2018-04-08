هاشتاج #النني يتصدر تويتر بعد طرده أمام ساوثهامبتون

النني 10

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #النني المركز الأول على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة "تويتر" بعد طرده في مباراة اليوم التي خاضها أساسيًا لأول مرة مع فريقه أرسنال.



وطرد محمد النني في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت ناديي أرسنال وساوثهامبتون بملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي انتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3 – 2، بعد دخوله في مشادة مع أحد لاعبي ساوثهامبتون.



واختلفت التغريدات بين فريق يثني على دور النني في المبارة وتحسن مستواه، وفريق آخر يقول إنه ذو حظ سئ حيث لم يخض أي مباراة كلاعب أساسي وعندما لعب الوقت الكامل للمرة الأولى تم طرده بعد انتهاء الوقت الأصلي.



وغرد صالح في مشاركته على الهاشتاج قائلا: "#النني محتاج يرجع لنني بازل ويستعيد مستواه ويخرج منه الشيطان اللي بيوسوس في ودانه إنه مواليد لندن وكان بيشجع أرسنال وهو عنده 5 أيام، أنت لاعب محترف ركز في الملعب".



وقال إسلام نادر: "النني حلم طول حياته يلعب في التشكيلة الأساسية ويوم ما يحصل ياكل الكارت الأحمر تعالى جنبي هنا يبني تبع الحظ الأسوأ في العالم".