الزراعة تبحث التيسير على مزارعي الشرقية بموسم توريد القمح

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

المال - خاص



بحث الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الأحد، الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة، وسبل التيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم.



جاء ذلك خلال لقائهما بديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، لبحث مجالات التعاون في المشروعات الزراعية بالمحافظة وتطويرها، بما يسهم في النهوض بها لتحقيق تنمية زراعية بالمحافظة.



وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين وزارة الزراعة ومحافظة الشرقية، بما يصب في صالح فلاحي المحافظة وزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.



وبحث الجانبان عددا من الموضوعات على رأسها: دعم فلاحي ومربي المحافظة بالقوافل الإرشادية للمحاصيل المختلفة، والقوافل البيطرية، لتقديم الدعم الفني للمربيين، وتحصين الماشية، وتوعيتهم بتطبيق التقنيات الحديثة للفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي والجراحة والتحسين، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات الإرشادية والتدريبية لصغار المربين.



كما بحث الجانبان تنفيذ مبادرة القرية المنتجة بمحافظة الشرقية، لتوفير فرص عمل للشباب، وخلق تنافسية وتكامل بين قري ومراكز المحافظة وبعضها، فضلا عن مناقشة سبل التوسع في إنشاء مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في هذا المجال بالمحافظة، وتحقيق التنمية الزراعية بها.



واستعرض محافظ الشرقية عددا من الموضوعات المتعلقة بمنتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظة، وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على حل المشاكل المتراكمة لمنتفعي الإصلاح الزراعي منذ سنوات، والتيسير عليهم وتحقيق الاستقرار لهم.