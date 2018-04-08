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اقتصاد وأسواق
الإنتاج الحربي تتبنى مشروع باجا حلوان للمشاركة بمسابقة BAJA SAE
الأحد 08 أبريل 2018 12:14 م
اللواء العصار 6699
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اللواء العصار 6699
أحمد اللاهونى
اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي بالفريق البحثى (باجا حلوان)، قسم هندسة السيارات والجرارات بكلية الهندسة بالمطرية - جامعة حلوان المشارك فى المسابقة العالمية BAJA SAE، المنعقدة بولاية واشنطن خلال الفترة من 19-22 إبريل 2018، من خلال تقديم نموذج سيارة السير على الطرق الوعرة.
وقال العصار خلال اللقاء إنه فخور بمشاركة نماذج مشرفة من طلبة الجامعات المصرية فى هذه المسابقة العالمية، مضيفًا أنه سعيد بمساندة الإنتاج الحربي للفريق البحثى لجامعة حلوان من خلال تطبيق فكرة نموذج المشروع الخاص بالمسابقة، وابتكر فكرته مجموعة من طلبة كلية هندسة بالمطرية داخل (مصنع 200 الحربي) بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والمادى للفريق البحثى.
وأكد أن الوزارة ترحب بكافة الباحثين لإجراء البحوث التطبيقية والإختبارات اللازمة فى مجالات البحث وتنفيذ العينات الصناعية والنصف صناعية للبحوث داخل معامل ومصانع الإنتاج الحربي فى مختلف المجالات (الكيميائية والكهربائية والميكانيكية ....)، وتقدم العديد من الدورات التدريبية لطلبة الكليات للإستفادة من التدريب العملى داخل شركات الإنتاج الحربي على أيدى مجموعة من المتخصصين والعمال المهرة.
وأعرب الفريق البحثى عن شكره وتقديره لوزارة الإنتاج الحربي على دورها فى تقديم الدعم الفنى والمادى لتنفيذ المشروع، الأمر الذى كان له عظيم الأثر فى نفوس أعضاء الفريق وسيكون له أثر كبير على إنجاحه والخروج منه بفكرة قابلة للتطوير والتنفيذ على أرض الواقع وتعظيم الإستفادة من الأفكار البحثية وتحويلها إلى مخرجات صناعية قابلة للتنفيذ على المستوى الصناعى.
وأضاف الفريق أنه تم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات بشركات الإنتاج الحربي أثناء فترة تنفيذ المشروع،وأثنى الفريق على العاملين داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات من المهندسين والفنيين وما يمتلكونه من خبرات علمية وفنية متميزة والذين لم يبخلوا بمساعدتهم وإثراء معلوماتهم لإنجاز نموذج السيارة فى التوقيت المحدد لها ليتمكنوا من إختبارها قبل نقلها للمشاركة فى مسابقة BAJA SAE العالمية.
وأضاف فريق (باجا حلوان) أن هدفهم من هذه المسابقة هو تمثيل الكليات المصرية بنموذج مشرف يعبر عن تطور الصناعة المصرية بين دول العالم، وأملهم أن يلقى هذا النموذج النجاح المأمول حتى يكون دفعة قوية للشباب فى مصر للمشاركة فى المسابقات العالمية الهادفة وتحقيق أفكارهم البحثية على أرض الواقع.
وفى نهاية اللقاء قدم (باجا حلوان) درع "كلية الهندسة بالمطرية – جامعة حلوان" للدكتور محمد سعيد العصار تقديرا لجهوده فى دعم الباحثين والعملية التعليمية لتطوير الصناعة المصرية.
وزارة الإنتاج الحربي
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