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سيــارات
بياجيو الإيطالية تبحث تصنيع التوك توك محليًا
الأحد 08 أبريل 2018 12:10 م
طفل يقود توكتوك
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طفل يقود توكتوك
أحمد عوض
تبحث شركة بياجيو الإيطالية المتخصصة فى إنتاج الدراجات النارية، إمكانية تجميع «التوك توك» محلياً؛ بالتعاون مع شركاء محليين، من مصانع وشركات تمويلية خلال الفترة المقبلة.
كشف إيهاب أبو العنين، مدير تنمية رابطة الصناعات المغذية للسيارات، عن زيارة وفد من ممثلى شركة بياجيو، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع مصانع إنتاج المكونات، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركه متخصصة فى مجال اﻷوراق المالية؛ بهدف الحصول على تسهيلات تمويلات لتغطية مشروع التصنيع المحلى.
أوضح أن الرابطة خاطبت المكتب التجارى بالسفارة الإيطالية بمصر، لعقد اجتماع مرتقب مع ممثلى شركة «بياجيو الإيطالية» خلال الفترة المقبلة؛ فى إطار إزالة العوائق، ومنحها الدراسات والبيانات التى تؤهلها على بدء تصنيع منتجاتها.
يذكر أن شركة بياجيو تنتج 7 أنواع من الدراجات والدراجات النارية، بمختلف أنواعها؛ وتمتلك 5 مراكز للأبحاث والتطوير، لتقديم خدمات موزعة على مستوى 50 دولة حول العالم، كما أنها تحتل المرتبة الرابعة بقائمة أكبر مصنعى الدراجات، وتعمل طاقة إنتاجية تتعدى 600 ألف وحدة سنوياً.
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