EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
رابطة التجار تطالب بتوحيد نسب عمولات البنوك للشركات
الأحد 08 أبريل 2018 12:07 م
اسامة أبو المجد
أخر الأخبار
اسامة أبو المجد
المال-خاص
طالب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة توحيد نسب العمولات الممنوحة، من البنوك لشركات السيارات المتعاقد عليها فى عمليات البيع؛ بهدف الحد من عملية حرق الأسعار بين التجار، اعتمادًا على التعويض من العمولات البنكية.
وأكد أسامة لـ«المال»، أن تفاوت نسب عمولات البيع البنكية الممنوحة للتجار بين 1 و%3؛ تعتبر السبب الرئيسى فى ظاهرة حرق أسعار السيارات بالسوق، موضحا أنه لاحظ تخلى عدد محدود من التجار عن هوامش ربحيتهم، المتفق عليها مع الوكلاء، واتجاهم بتسعير طرازاتهم أقل من المقررة، لاعتمادهم هوامش الأرباح القادمة من البنوك.
أوضح أن الرابطة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال الأسبوعين المقبلين؛ لبحث ظاهرة حرق اﻷسعار من التجار، التى كبدت الشركات خسائر فادحة، ممثلة فى انخفاض عمليات البيع، وارتفاع حجم المصروفات الإدارية.
يذكر أن تجار السيارات اتبعوا سياسة جديدة فى عمليات البيع بتخفيض أسعار طرازاتهم، فى محاولة لجذب الشريحة اﻷكبر من القوة الشرائية؛ وتتضمن قائمة الخصومات علامات «أوبل، ونيسان، وكيا، وتويوتا، وفيات»، بمقدار بين 3 و15 ألف جنيه.
كما طالب بضرورة تدخل القطاع المصرفى، بمنح المزيد من التسهيلات الائتمانية بعمليات بيع السيارات، من خلال رفع حجم التمويلات، والقروض الممنوحة للعملاء، وتخفيض أسعار الفائدة، متوقعا أن يستقر أداء السوق عند معدلاته الحالية خلال النصف اﻷول، على أن تشهد المبيعات ارتفاعا بنسب بين 5 و%10 نهاية العام.
القطاع المصرفي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا