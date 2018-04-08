رابطة التجار تطالب بتوحيد نسب عمولات البنوك للشركات

اسامة أبو المجد

المال-خاص



طالب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة توحيد نسب العمولات الممنوحة، من البنوك لشركات السيارات المتعاقد عليها فى عمليات البيع؛ بهدف الحد من عملية حرق الأسعار بين التجار، اعتمادًا على التعويض من العمولات البنكية.



وأكد أسامة لـ«المال»، أن تفاوت نسب عمولات البيع البنكية الممنوحة للتجار بين 1 و%3؛ تعتبر السبب الرئيسى فى ظاهرة حرق أسعار السيارات بالسوق، موضحا أنه لاحظ تخلى عدد محدود من التجار عن هوامش ربحيتهم، المتفق عليها مع الوكلاء، واتجاهم بتسعير طرازاتهم أقل من المقررة، لاعتمادهم هوامش الأرباح القادمة من البنوك.



أوضح أن الرابطة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال الأسبوعين المقبلين؛ لبحث ظاهرة حرق اﻷسعار من التجار، التى كبدت الشركات خسائر فادحة، ممثلة فى انخفاض عمليات البيع، وارتفاع حجم المصروفات الإدارية.



يذكر أن تجار السيارات اتبعوا سياسة جديدة فى عمليات البيع بتخفيض أسعار طرازاتهم، فى محاولة لجذب الشريحة اﻷكبر من القوة الشرائية؛ وتتضمن قائمة الخصومات علامات «أوبل، ونيسان، وكيا، وتويوتا، وفيات»، بمقدار بين 3 و15 ألف جنيه.



كما طالب بضرورة تدخل القطاع المصرفى، بمنح المزيد من التسهيلات الائتمانية بعمليات بيع السيارات، من خلال رفع حجم التمويلات، والقروض الممنوحة للعملاء، وتخفيض أسعار الفائدة، متوقعا أن يستقر أداء السوق عند معدلاته الحالية خلال النصف اﻷول، على أن تشهد المبيعات ارتفاعا بنسب بين 5 و%10 نهاية العام.