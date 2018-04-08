مهلة لحاجزى الإعلانات بالإسكان الاجتماعى لاستكمال الإجراءات

مشروع الإسكان الاجتماعى

بدور إبراهيم



أعلنت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم إيقاف التعامل على طلبات المتقدمين على الإعلانات الستة الأولى لمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، التى تشمل كلاً من الإعلان الأول المنشور في 18/5/2014 والثاني المنشور فى 10/7/2014 والثالث المنشور فى 30/9/2014 والرابع المنشور فى 5/1/2015 والخامس المنشور فى 4/6/2015، السادس المنشور فى 9/6/2015.



ومنح المُتقدمين ممن تم تخصيص وحدات سكنية لهم، ولم يستكملوا إجراءات الحصول على التمويل مُهلة حتى نهاية الشهر الجاري (30/4/2018) لاستكمال كافة إجراءاتهم، وسرعة الانتهاء منها مع جهات التمويل المسئولة عن تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي.



وأوضحت أنه سبق نشر إعلان في العام الماضي بجريدة الأخبار بتاريخ 31/12/2017، لإعطاء مُهلة للمُتقدمين بالإعلانات من الأول إلى الخامس ولمدة شهر حتى 31/1/2018 لقبول طلبات إعادة الإستعلام للعملاء المرفوضين منهم نتيجة الإستعلام الميداني عن العمل والسكن، ولم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم. وبالفعل تم إيقاف التعامل على ملفات العملاء الذين لم يقوموا بتصحيح موقفهم، وتحديث بياناتهم.



وقد تقرر الإعلان عن المرحلة الثانية لإنهاء إجراءات التعامل على الإعلانات الستة الأولى للصندوق، وإعطاء مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للعملاء - غير المشمولين بالإعلان المشار إليه بعاليه - المتعاملين مع جهات التمويل أو الذين تم رفض طلباتهم بعد التخصيص لإنهاء إجراءاتهم وتحديث أي بيانات أو مستندات مطلوبة من جانب جهات التمويل الممولة لهم، مع توفير فرصة نهائية خلال الفترة المحددة لقبول طلبات التحويل إلى المدن/المراكز المتوافر بها فائض بالوحدات للعملاء المقبولين نتيجة للاستعلام الميداني ممن هم خارج الأولوية.



وأكدت أنه فى حالة عدم إستكمال الإجراءات خلال المُهلة المذكورة يعتبـر ذلك عدولاً عن الإستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، وعلى العملاء سحب المبالغ المُسددة لحساب الوحدة السكنية كمقدم لجدية الحجز، مع العلم أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المذكورين لسحب مقدمات جدية الحجز التي سبق أن قاموا بسدادها.



وأفادت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.​