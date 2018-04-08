التأمين يحتمى بالقانون لمواجهة سلبيات السوق

حسن درويش

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة



أدى تأخر التعديلات التشريعية الخاصة بقانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، إلى تضرر شركات التأمين، خاصة تلك التى تزاول التأمين الطبى، وتكبد بعضها خسائر بتأثير المنافسة الضارة التى تواجهها من قبل شركات الرعاية الصحية، التى لا تخضع لرقابة الهيئة.



وتعول شركات التأمين التكافلى، على القانون لمراعاة خصوصيتها فيما يتعلق بالحسابات المالية للمشتركين والمساهمين، وتوزيع الفائض وكذلك القنوات الاستثمارية التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما تراهن على تعديل بنود الاستثمار لتعظيم العوائد.



وقال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة «gig» لتأمينات الحياة التكافلى، إن عدم إدخال تعديلات على قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لفترة طويلة، تسبب فى فوضى عارمة لشركات التأمين التى تزاول نشاط التأمين الطبى، لوجود شركات رعاية صحية تنافسها، وتتحمل الخطر والمعروفة بالـ «HMO».



وأكد أن إقرار تعديلات على قانون الإشراف والرقابة على التأمين، أو إصدار قانون جديد سوف ينظم عمل شركات الـ «HMO» ويضع لها القواعد المناسبة، فيما يخص الحد الأدنى للملاءة المالية وتكوين احتياطيات مالية ومخصصات فنية، والتى ستعود بالإيجاب على شركات التأمين التى تزاول نشاط الطبى، خاصة الحياة، متوقعا ارتفاع مؤشر تسعير الطبى فور خضوع هذه الشركات لرقابة وإشراف الهيئة، وتراجع حدة المضاربات السعرية التى يعانى من قطاع الطبى الخاص.



وأشار «أسعد» إلى أن بطء إصدار القانون ساهم فى تأخر رفع مساهمة التأمين فى الناتج الإجمالى المحلى، إلى نسبة -2 %3 بدلا من %1.3 حاليا، من خلال ضم شركات الرعاية الصحية التى تحصل على اشتراكات بالمليارات لقطاع التأمين وفق ضوابط قانونية وتنظيمية صارمة.



ورأى أن تأجيل إقرار قانون التأمين الجديد، أثر على شركات التكافل لكونها تنافس بصورة غير متكافئة شركات التأمين التجارى، لوجود اختلافات تميز النشاط بالقانون الحالى، مشيرا إلى أن الهدف من وضع باب خاص للتكافل ينظم عمل شركات التكافل فنيا وماليا من خلال وضع بنود أكثر تفصيلا فى الحسابات الختامية والتبويب لشركات التكافل تضمن الحياد والشفافية فى التعامل مع المشتركين والمساهمين.



وكشف حسن درويش، العضو المنتدب لشركة «رويال» للتأمينات العامة، عن أن تأخر إصدار تعديلات قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين أثر بالسلب على تنوع ورفع نسب الاستثمار المحددة حالى، لأن تعديلات مشروع قانون الإشراف والرقابة الجديد، راعت المستجدات الكثيرة التى حدثت فى بعض قنوات الاستثمار، مثل العقارات وسوق المال والبنوك، والتى تستثمر فيها شركات التأمين ويمكن أن تحقق عوائد كبيرة فى حال زيادة استثماراتها بها.



وأكد أن هناك مستثمرين عرب وأجانب، يرغبون فى دخول السوق المصرية للاستثمار لكونها سوق جاذبة وواعدة لكن تأخر القانون أدى إلى عدم وجود صورة واضحة للقطاع بالنسبة لهم، وهو ما يحتاج إلى تحديث القانون الحالى ليراعى كل المستجدات خلال السنوات العشر الماضية.



واعتبر جمال شحاته، رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، أن تأخر إصدار قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، والذى يضم بابا مستقلا للتأمين التكافلى، يمثل عائقا لازدهار القطاع وانتشاره، مما قد يعرض صناعة التأمين التكافلى إلى قيود تحد من انطلاقها نحو مزيد من النمو، بسبب ما ستلجأ إليه الشركات من اجتهادات غير مقننة وموحدة، وهى فى سبيلها لتسيير أمورها وتتباين حلولها من شركة إلى أخرى.



و كشف أن بعض الدول لديها تشريعات مستقلة للتأمين التكافلى، ومنها السودان وماليزيا وإيران والسعودية، وقامت بتقنين التأمين التكافلى فيها، مما أعطى دفعة كبيرة لنمو النشاط وجعلها من الأسواق الرائدة فى هذا المجال على مستوى العالم، وهو ما نحتاج إلى الاستفادة منه.



وأكد محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بشركة «مصر للتأمين»، أن تأخر إصدار قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، والذى يضم بابا مستقلا لتقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية بتحويلها إلى شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال أكبر واحتياطيات مالية قوية ومخصصات فنية مناسبة أسوة بشركات التأمين، وإن كان رأسمالها أقل من رأسمال شركة التأمين التى تزاول جميع فروع التأمين، وليس التأمين الطبى فقط، بينما شركات الرعاية الصحية التى لا تستطيع التحول إلى شركة تأمين طبى تتفرغ لنشاط الإدارة فقط بنظام الطرف الثالث «TPA» لصالح شركات التأمين.



وأضاف أن شركات الرعاية الصحية، تنافس حاليا شركات التأمين دون خضوع شركات الرعاية الصحية لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضارب تلك الشركات فى الأسعار، مما أدى إلى تكبدها خسائر وتعثر بعضها، وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، وهو ما يسىء إلى سمعة القطاع وصورة الشركات.



و كشف أن شركات التأمين تأثرت سلبا من المنافسة الضارة لشركات الرعاية الصحية، والتى تؤدى إلى خسائر فى بعض شركات التأمين التى تضطر إلى تخفيض أسعارها لكى تستطيع المنافسة، مع شركات الرعاية الصحية فى ظل بحث العميل عن أقل سعر مقدم بغض النظر عن مستوى الخدمة، وخبرة الشركة وقوة ملاءتها المالية.