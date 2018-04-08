مصر الخير تطلق 5 صناديق خيرية برؤوس أموال 250 مليون جنيه

غادة والى 2

أسماء السيد



تخطط مؤسسة مصر الخير لإطلاق 5 صناديق استثمار خيرية برؤوس أموال إجمالية 250 مليون جنيه، بهدف تقديم كل الجوانب والخدمات الخيرية التى تقدمها المؤسسة بمجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعى بكل أنواعه، وتخطط المؤسسة لطرح وثائق الصناديق بالبورصة المصرية كخطوة لاحقة.



وكشف مسؤلو «مصر الخير»، خلال مؤتمر صحفى الخميس الماضى، بمناسبة احتفال إدارة البورصة المصرية بيوم اليتيم، عن توقيع بروتوكول تدشين الصندوق مع «مجموعة مباشر مصر» فى مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران خلال الأسبوع الحالى.



واحتفلت البورصة بيوم الطفل المصرى، بدق جرس بدء تداول جلسة الخميس المنقضى، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحمد فريد رئيس البورصة، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ومحسن محجوب أمين الصندوق، ومجلس أمناء المؤسسة، وعدد من مسئولى الشركات المقيدة.



ويأخذ صندوق الاستثمار الخيرى شكل صندوق ملكية خاصة أو استثمار عقارى يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.



بدايةً، كشف محسن محجوب، أمين الصندوق «مصر الخير»، عن اعتزام المؤسسة إطلاق 5 صناديق استثمار خيرية فى 5 مجالات تعمل بها، برأسمال 50 مليون جنيه للصندوق الواحد، على أن يتم فتح باب التبرعات قريبًا.



وأضاف: المؤسسة قد تعتزم طرح وثائق الصناديق بالبورصة عقب إطلاقها، موضحًا أن هذه الصناديق توفر فرصة للقطاع المالى وللمستثمرين لكى يقوموا بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية والمساهمة فى تنمية المجتمع، فهى تعتبر صدقة جارية تستثمر فى مشاريع تنموية.



وتابع: المشاريع والمبادرات التى تطلقها المؤسسة تهدف إلى تنمية الدولة والمواطن عبر خلق فرص عمل للشباب، وتوليد فرص للدخل من خلال عدد من المشروعات الاستثمارية مثل «أرض الخير» والتى يمتلكها ويعمل عليها عدد من الشباب المصرى الواعد فضلاً عن إقامة منطقة صناعية كبيرة فى محافظة المنيا.



وأشار إلى أن المؤسسة دشنت منطقة صناعية كبرى بالمنيا لإقامة عدة مصانع من بينها مصنع للملابس الجاهزة تمت إقامته بالفعل وتأجيره لشركة ملابس محلية، موضحًا أن المؤسسة تستهدف من خلال تلك المشاريع توفير 10 آلاف فرصة عمل.



وكشف محجوب عن اعتزام المؤسسة توقيع بروتوكول تدشين للصناديق الـ5 مع «مجموعة مباشر مصر» فى مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران.وفى السياق ذاته، قال محمد وحيد مدير قطاع الاستثمار بمؤسسة «مصر الخير»، إن إطلاق الصناديق الخمسة الجديدة يعكس فكراً متطوراً، عبر البحث عن مصادر تمويل تدعم الاستمرارية.



وقال محمد محسن محجوب، عضو مجلس أمناء استثمار المؤسسة، إن فكرة الصناديق تعظم أموال الصدقات المستثمرة، وتوفر فكرة العوائد المستدامة، من خلال ريع الاستثمار، مشيراً إلى أن المؤسسة لديها تدفقات مستدامة على 3 سنوات.



وتعد خطة مؤسسة مصر الخير لإطلاق الصناديق الأولى من نوعها فى مصر، لمواكبة تطورات ومتطلبات دعم مؤسسات العمل المدنى، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.



وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن عددًا لا بأس به من الشركات العاملة بالسوق المحلية سواء المدرجة بالبورصة أو غيرها أسهمت فى تبرعات للمؤسسة بقيمة إجمالية 870 ألف جنيه، كاشفا عن تبرع البورصة بمبلغ 250 ألف جنيه.



ومؤسسة مصر الخير هى مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصرى من أجل العودة للحياة الكريمة فى جميع ربوع مصر وتحويل الإنسان المصرى من العدم إلى الكفاف ومن الكفاف إلى الكفاية ومن الكفاية إلى الكفاءة حتى يكون الإنسان قادر على المساهمة الايجابية فى مجتمع تكافلى ينمو ذاتيا وذلك من خلال العمل فى ستة قطاعات للتنمية وهى الصحة والتعليم والبحث العلمى والتكافل الاجتماعى ومناحى الحياة والتنمية المتكاملة، وفى هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين فى كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروع، وقامت مصر الخير من خلال تطبيق الطرق العلمية فى تقديم أكثر من 34 مليون خدمة خلال 11 سنوات تم تقديمهم من خلال 6 قطاعات مختلفة تلبى كافة الاحتياجات الإنسانية.



وخلال الربع الاول من 2016، أصدرت وزارة الاستثمار قراراً بجواز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيرى، للجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن النظام الأساسى للصندوق الخيرى، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التى تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.



وأصدرت هيئة الرقابة المالية لاحقاً ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية، والتى تضمن نقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية خارج بورصات الأوراق المالية، واشترط القرار المنشور فى الوقائع المصرية، عدة ضوابط، منها الالتزام بالضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق بحسب الأحوال، ويتم تداول الوثيقة بقيمة لا تزيد على القيمة الاسمية، ويتم نقل الملكية من خلال شركة خدمات الإدارة والتى عليها مراعاة التأكد من ملكية البائع للوثائق المبيعة وتقديم إقرار من المشترى بالاطلاع على النظام الأساسى للصندوق وشروط نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأنه على علم بأنه صندوق استثمار خيرى يوجه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه للأغراض الاجتماعية والخيرية المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.



وتضمنت الضوابط الجديدة أن تؤول أصول الصندوق عند انقضائه أو تصفيته إلى الجهات المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، كما يتم تحديث بيانات مالكى الوثائق بشركة الإيداع والقيد المركزى فور نقل ملكية الوثائق للمشترى، كما تلتزم شركة خدمات الإدارة بتحديث سجل حملة الوثائق لديها فى ضوء ذلك.