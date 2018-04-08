11.4 تريليون دولار احتياطيات العالم من العملات

خالد بدر الدينأعلن صندوق النقد الدولى IMF، فى أحدث تقرير أصدره نهاية مارس الماضى، أن إجمالى الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية، قفز إلى أكثر من 11.4 تريليون دولار، مع نهاية الربع الأخير من 2017، بالمقارنة مع نحو 10.7 تريليون دولار، عند نفس الفترة من 2016، بزيادة تجاوزت 6.6 %.وأكد التقرير أن الدولار الأمريكى مازال يحتل المركز الأول بين تلك العملات، مشيرا إلى أن العملة الأمريكية استحوذت على نحو 6.3 تريليون دولار مع نهاية العام الماضى، ارتفاعا من حوالى 6.1 تريليون دولار فى نهاية الربع الثالث من العام الماضى، لتسيطر على نحو %62٫7 من إجمالى الاحتياطيات.ورغم هذا الارتفاع إلا ان حصة العملة الخضراء تراجعت مقارنة مع %63٫5 سجلتها خلال نفس الربع من 2016، وهى الأقل منذ 4 سنوات حين تراجعت حصة الدولار من إجمالى احتياطيات العالم إلى %61٫24 خلال الربع الأخير من 2013.وقوم التقرير مختلف العملات العالمية بما يعادلها بالدولار عند حساب حصتها من إجمالى الاحتياطيات الدولية، واحتل اليورو المركز الثانى، بقيمة 2.018 تريليون دولار، مقارنة مع 1.6 تريليون نهاية 2016، ليمثل %20٫15 من الإجمالى، وهى أكبر حصة للعملة الأوروبية منذ الربع الاخير لعام 2014.و جاء الين الين اليابانى بأكثر من 490 مليار دولار، بحصة %4٫89 هى الأكبر منذ الربع الاخير لعام 2002، ثم الجنيه الاسترلينى، بحوالى 455 مليار دولار بنسبة %4٫45.وظهر الدولار الكندى فى المركز الخامس بقيمة 202.8 مليار دولار، وحصة لا تتجاوز %2 من إجمالى الاحتياطيات، تلاه الدولار الاسترالى بحوالى 180 مليار دولار، بنسبة %1٫8، بينما احتلت عملة الرينمينبى، التى تستخدمها الصين فى تعاملاتها الخارجية المركز السابع، ورغم أنها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، غير أنها لم تساهم إلا بحوالى 122.8 مليار دولار فقط، وحصة فى حدود %1٫23، مع نهاية العام الماضى، ارتفاعا من حوالى 91 مليار دولار فى نهاية عام 2016.وساهمت بقية عملات العالم بحوالى 250 مليار دولار، مقارنة مع حوالى 200 مليار خلال نفس الفترة من 2016.