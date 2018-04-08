بى سى للتطوير العقارى: نعتزم التوسع بإليكس وست باستثمارات 500 مليون جنيه

التطوير العقارى

■ هشام أكرم: حريصون على تقديم منتجات متميزة بتصميمات عصرية ومساحات سكنية متنوعة



المال- خاص



أعلنت شركة «بى سى» للتطوير العقارى، رائد التنمية العمرانية بالإسكندرية، اعتزامها التوسع بمشروع أليكس وست من خلال طرح مراحل جديدة واعدة قريبًا، والتى ستكون محل جذب للمصريين والعرب، باستثمارات تقدر بـ500 مليون جنيه.



جاءت تصريحات الشركة قبيل مشاركتها بفاعليات معرض عقارات مصر -EPS الذى يُقام فى دبى فى الفترة من 12 إلى 14 أبريل الحالى.



تأتى مشاركة «بى سى للتطوير العقارى» فى هذا المعرض؛ لتسليط الضوء على المناخ الاستثمارى الجاذب فى مصر بين المستثمرين العقاريين العرب المشاركين فى هذا الحدث، بالإضافة إلى الترويج لمشروعها العملاق «أليكس وست» الذى يقع غرب محافظة الإسكندرية، بين المصريين المقيمين بالخارج والعرب الراغبين بالاستثمار فى المتكامل الوحيد بالإسكندرية.



قال هشام أكرم، العضو المنتدب للشركة: «حرصنا على المشاركة بمعرض عقارات مصر باعتباره تجمعًا دوليًّا وإقليميًّا استثنائيًّا يتم فيه الترويج للسوق العقارية المصرية التى تعد محل جذب لكل الاستثمارات العقارية، حيث يُعد فرصة هائلة لطرح مشروعنا المتميز أليكس وست والمراحل الجديدة التى من المتوقع أن تلقى قبولًا كبيرًا بين الباحثين عن فرص واعدة للاستثمار فى غرب الإسكندرية، سواء المصريون المغتربون بالخارج أو العرب الذين يعتبرون مصر بلدًا ثانيًا لهم، وذلك بفضل موقع أليكس وست الاستراتيجى ومساحته الشاسعة الممتدة على 620 فدانًا، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية لجميع مراحله بـ50 مليار جنيه.



وأكد أكرم حرص الشركة على تقديم منتجات عقارية متميزة تتسم بتصميمات عصرية ومساحات سكنية متنوعة، وحدائق تتمتع بإطلالة ساحرة على بحيرة مريوط وملاعب الجولف، حيث تشمل كل المرافق والخدمات ووسائل الراحة.



ويُعد أليكس وست» أضخم مشروع متكامل متعدد الأغراض، حيث يضم وحدات سكنية متنوعة بين شقق وفيلات وخدمات تعليمية من مدارس ودُور حضانة ووحدات إدارية وتجارية ونواد وملاعب رياضية وفنادق مصممة جميعها طبقًا لأحدث معايير الهندسة المعمارية ليوفر كل احتياجات ومتطلبات الملاك.



كما يضم مشروع «أليكس وست» عددًا من المنشآت الترفيهية والخدمية الراقية تضم أشهر العلامات التجارية العالمية وشوارع للمشاة تحاكى فى طابعها الشوارع الأوروبية والمدن العالمية. يوفر «أليكس وست» وحدات إدارية تناسب جميع الاستخدامات، لتشكل أكبر تجمع للأعمال بمحافظة الإسكندرية ويضم أكثر من 100 شركة ومؤسسة.



معرض عقارات مصر هو أول معرض عقارى مصرى دولى متنقل يشمل دول الخليج ويمتد إلى العاصمة الإنجليزية لندن ويضم عددًا من كبرى الشركات المصرية والإماراتية العاملة بالسوق المصرية، لترويج عقارات فاخرة لجميع المستثمرين ويُقام فى مركز دبى التجارى العالمى.