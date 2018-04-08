الأمور المستعجلة تقضى باستمرار نشاط أوبر وكريم

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة

ياسمين فواز وسمية كمال:



قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بوقف تراخيص شركتى «أوبر وكريم»، ووقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمانها، وذلك لحين البت فى طعنهما أمام المحكمة الإدارية العليا.



وقال محمود عبد الحميد، رئيس رابطة سائقى ومالكى التاكسى الأبيض، إن الرابطة ستبحث مع محاميها تداعيات الحكم الجديد، ومدى قانونيته.



كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت فى مارس الماضى، بقبول دعوى سائقى التاكسى الأبيض، بشأن وقف تراخيص نشاط الشركتين فى مصر.



وأكد النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر فى دعوى وقف نشاط الشركتين، مضيفا أن الأزمة الحقيقة تكمن فى الإسراع بتقنين أوضاع الشركتين. وردا على تأخر صدور قانون النقل البرى، باستخدام تكنولوجيا الملومات، والذى كان مقررا طرحه خلال الجلسة العامة، الأسبوع الماضى، أكد أن اللجنة تعيد صياغة المادتين 9 و10 الخاصة بربط بيانات العملاء مع الجهات المختصة، بما يتوافق مع أحكام الدستور، حتى لا يتم الطعن على دستورية القانون.