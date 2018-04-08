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بورصة وشركات
بدء الاكتتاب على المرحلة الأولى من سندات توريق بالم هيلز
الأحد 08 أبريل 2018 10:13 ص
بالم هيلز
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بالم هيلز
منى عبدالبارى:
يبدأ الاكتتاب على الشريحة الأولى لسندات توريق شركة بالم هيلز للتنمية العقارية، الأسبوع المقبل، بقيمة 260 مليون جنيه، تنتهى قبل انقضاء النصف الأول من إبريل الجارى.
ولفت أيمن الصاوى، العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن المرحلة الأولى من الاكتتاب حصلت على جميع الموافقات التنظيمية من الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحا أن المرحلة الثانية بقيمة 300 مليون جنيه، ولم يتم تحديد الجدول الزمنى لطرحها.
كانت بالم هيلز للتعمير، قد أعلنت يوليو 2017، بدء إجراءات توريق لأوراق القبض الأجلة، وتشمل إصدار سندات مالية فى حدود 700 مليون جنيه، من خلال شركة ثروة كابيتال.
وتستهدف بالم هيلز، تخفيض مديونياتها، وتحسين مركزها المالى من خلال توريق أوراق القبض الآجلة، الخاصة بالوحدات السكنية التى تم تسليمها للعملاء، بما يقرب من 2.5 مليار جنيه، خلال فترة زمنية تترواح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
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