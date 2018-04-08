الشركات المصرية تبدأ تصدير العقارات عبر IPS دبى

هشام شكرى

■ «ماونتن فيو» و«إعمار» و«رؤية» و«درة» و«سيكون» و«الشرقيون».. أبرز المشاركين

■ وليد فرغل: 120 عارضاً من 26 دولة.. و600 طلب من عملاء الخليج

■ هشام شكرى: فرصة حقيقية للترويج للمشروعات خارجياً

■ عمرو سليمان: لدينا رغبة جادة بالتركيز على ملف التصدير

■ درويش حسنين: القطاع أهم المصادر القادرة على جذب العملة الأجنبية



بدور إبراهيم



تسعى الشركات العقارية لاتخاذ خطوات جادة فى تصدير العقارات، عبر طرح مشروعاتها بالخارج، واستقطاب شريحة العملاء العرب والأجانب والمصريين المغتربين.



ويتأهب عدد من الشركات المصرية الكبرى للمشاركة الأولى بمعرض «IPS2018» دبى، الذى يعد من أكبر المعارض العقارية بالشرق الاوسط، وتنطلق فعالياته 9 أبريل.



وتقوم حكومة دبى برعاية وتنظيم المعرض عبر دائرة الأراضى والأملاك، وبرعاية خاصة من حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب عدد من الرعاة الحكومين كدائرة تنظيم العقارات «Rera»، ومعهد دبى العقارى، ويتزامن مع «مهرجان دبى»، أول مهرجان عقارى فى العالم، وسيضع خلاله المطورون خصومات استثنائية.



وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر، من إجمالى المساحة البالغة 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.



ويشارك بالمعرض 17 شركة عقارية مصرية، أبرزها «ماونتن فيو» للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى- وإعمار مصر للتنمية، ورؤية القابضة للاستثمار العقارى، ومانجروفى الجونة، ودرة، والشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، والسعودية المصرية للتعمير «سيكون»، والصفوة، وابن سينا «سيسيليا لاجون»، وإم بى جى جروب «بوكا العاصمة الإدارية»، وامتلاك جاروالة الساحل الشمالى، و«MREC»، و»مكانك للخدمات العقارية» والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى، منها سوديك وبالم هيلز، كما يشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر.



وأكد وليد فرغل، المدير العام لشركة إستراتيجى الإماراتية المنظمة للمعرض، أن السوق المصرية تتسم بمزايا عديدة لجذب الاستثمارات، منها الاستقرار الأمنى والسياسى وتميز المناخ وأسعار الوحدات، خاصة عقب التعويم وتوفير تيسيرات شرائية كبرى من الشركات المصرية تصل إلى السداد حتى 8 سنوات.



وقال إن المعرض يشهد مشاركة 120 عارضاً من 26 دولة، منها الإمارات وإسبانيا وتركيا وأمريكا وبريطانيا والبرتغال والصين وقبرص وماليزيا وتايلاند، وللمرة الأولى مصر وجورجيا وأذربيجان، مشيراً إلى أن جناحى مصر والإمارات الأكبر بالمعرض.



وأشار إلى أن الشركة رصدت اهتماماً كبيراً من رؤوس الأموال بدول الخليج العربى بالحصول على وحدات عقارية فى مصر وبلغ عدد الطلبات الشرائية حتى الآن 600 طلب من عملاء من مختلف دول الخليج متوقعاً تحقيق الشركات المصرية مبيعات لا تقل عن 2 مليار جنيه خلال المعرض.



ولفت إلى أن الطلبات تركزت على الوحدات السكنية الفاخرة بمختلف المدن، وكذلك العقارات الساحلية.



وأوضح أن المعرض يتزامن مع مهرجان دبى العقارى، أول مهرجان عقارى فى العالم، وتقوم الشركات عبره بطرح خصومات وعروض شرائية متنوعة تصل إلى خصم %20 على سعر الوحدة، كما يشارك بالمعرض عدد من البنوك التى تقدم تمويلا عقاريا بأقل سعر فائدة يصل إلى %1.85.



من جانبه، قال محمود عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة «MREC- مكانك» للخدمات العقارية المتكاملة الشريك المصرى الإستراتيجى لمعرض «IPS2018»، إن الشركات المصرية حرصت على وضع عروض مميزة وجاذبة وكذلك طرح مشروعات مميزة فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية والتى تتمتع بتفضيل رؤوس الأموال العربية منها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المناطق الساحلية المميزة.



وأشار إلى أن الشركة تتلقى يومياً استفسارات من العملاء العرب والأجانب عن المشروعات المصرية والشركات الموجودة بالمعرض وبلغ عدد الاستفسارات على موقع الشركة من العملاء العرب إلى الآن 300 ألف استفسار، بما يبشر بمبيعات كبرى للشركات المصرية فى وجودها الأول.



وأوضح أن السوق المصرية تتسم بفرصة أن تصبح أكثر الأسواق بالشرق الأوسط قدرة على جذب رؤوس الأموال العربية فى ظل الاستقرار الحالى وتميز أسعار الوحدات والمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر حاليا.



ولفت إلى أن الشركة بدأت الحملة الدعائية للمعرض نهاية الشهر الماضى، ويتم اتباع آليات متنوعة، تأتى فى مقدمتها الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا»، وكذلك وسائل الإعلام والرسائل النصية للهواتف وتبلغ تكلفة الحملة الدعائية حوالى 100 ألف دولار وتم الاتفاق مع 138 راعيا إعلاميا للمعرض على رأسها جريدة الاتحاد الإماراتية والبيان ومجلات كونستركشن وبيزنس نيوز وبروبرتى تايم وجولف بروبرتى وديلى نيوز وفاميلى أوفيس وكذلك القنوات الأولى والثانية لتليفزيونى دبى وأبو ظبى.



وقال المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى المصرى للعقار ومجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، إن المعرض يعد أحد الفرص الحقيقية للترويج للمشروعات المصرية خارجياً وتعريف رؤوس الأموال الأجنبية بها ولدعم ملف تصدير العقار، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمتلك العديد من شركات التطوير الجادة والرائدة والتى تسهم فى تقديم مشروعات ومنتج عقارى مميز.



وأضاف أن المعارض الخارجية تسهم أيضا فى إتاحة فرص للشركات بالتعرف على آخر مستجدات القطاع العقارى عالمياً واحتياجات العملاء الأجانب لتنفيذ مشروعات تتلاءم معها ولتطوير المنتج، مشيرًا إلى أن شركة رؤية للاستثمار حريصة على الوجود دائما بالمعارض العقارية الخارجية الكبرى للترويج لمشروعاتها واكتساب خبرات تضيف الى منتجاتها.



وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى، إن الشركة لديها رغبة جادة بالتركيز فى الفترة الحالية على ملف تصدير العقار والذى يسهم بدوره فى إدخال العملة الأجنبية إلى مصر ودفع الاقتصاد كما أن الشركة لديها العديد من المشروعات المميزة التى تحظى باهتمام من العملاء داخل وخارج مصر.



وأضاف أن معرض «IPS» دبى يعد أول معرض عقارى تشارك به ماونتن فيو منذ انطلاقها فى السوق المصرية، وفضلت أن يشهد أول مشاركاتها لما يحظى به من اهتمام دولى وعالمى من قبل العملاء العرب والأجانب.



وأكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن السوق المصرية تمتلك العديد من المشروعات المميزة والشركات الرائدة والجادة، والتى لابد من تسليط الضوء عليها وإتاحة فرص دائمة لها لعرض مشروعاتها خارجيا ومخاطبة شرائح العملاء العرب والأجانب، مشيرًا إلى أن العقار المصرى يعد أحد أهم المصادر القادرة على جذب العملة الأجنبية إلى مصر وتحقيق الازدهار الاقتصادى.



وأشار إلى أن الشركة السعودية المصرية حريصة على المشاركة بالعديد من المعارض والفعاليات العقارية المحلية والخارجية وتمثل نموذجا للشراكة الناجحة بين حكومتى دولتين عربيتين، واستطاعت على مدار أكثر من 40 عاما تنفيذ مشروعات كبرى ورائدة فى السوق المصرية بما يدلل على جاذبية السوق، ويعطى رسالة إيجابية للمستثمرين من مختلف الدول العربية والعالم.



وقال محمد محمد فريد خميس عضو مجلس الادارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» إحدى الشركات المنبثقة من مجموعة النساجون الشرقيون، إن الشركة حرصت أن تصبح من أوائل الشركات المصرية بمعرض «IPS» الشهير، فى إطار حرصها على التوسع فى الترويج لمشروعاتها بالخارج لجذب شريحة العملاء الأجانب والمصريين بالخارج، والعمل نحو تصدير العقارات، وتشارك الشركة بباقة من مشروعاتها العقارية داخل القاهرة وخارجها فى شرم الشيخ ومرسى علم.



وأضاف عمر درة العضو المنتدب لشركة درة أن الشركة تتواجد بمعرض «IPS 2018» بباقة مميزة من مشروعاتها العقارية، وتأتى المشاركة فى المعرض فى إطار الحرص على الترويج لمنتجاتها بالخارج وعبر أكبر الفعاليات والأحداث العقارية.



وقالت منى السويدى رئيس مجلس ادارة شركة مانجروفى للاستثمار العقارى إن الشركة مهتمة بالترويج لمشروعاتها بالخارج للمساهمة فى تحقيق توجه الدولة نحو تصدير العقارات وتشارك بمشروعها مانجروفى الجونة والذى يعد منتجعا متكاملا يشتمل على وحدات سياحية وفندقية.



وقال محمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للاستثمار العقارى، إن الشركة فضلت المشاركة بمعرض «IPS2018» ليصبح بمثابة فرصة للتواصل مع العملاء بالخارج، حيث تتلقى الشركة العديد من الطلبات والاستفسارات من قبلهم بشأن مشروعاتها، وتشارك بمشروعها كابيتال هايتس 2 المقام على 66 فداناً بالعاصمة الادارية الجديدة وتطرح الوحدات كاملة التشطيب وتقدم عروضاً وخصومات للشراء خلال المعرض تصل الى 200 الف جنيه من اجمالى سعر الوحدة.



وقال زياد الإمام المدير العام لشركة امتلاك للتطوير العقارى والسياحى، إن الشركة تطرح خلال المعرض مشروعها جزر الجراولة المقام على 176 فدانا بالساحل الشمالى ويقسم المشروع الى 11 جزيرة صناعية يتخللها لاجونز ومسطحات مائية واسعة وقد تم التعاقد مع احد الشركات الكبرى التابعة لمجموعة الخرافى لتنفيذ أكبر ملاهى مائية فى الساحل الشمالى مشيراً الى أن المساحات بالمشروع تبدا من 75 متراً والاسعار من 700 الف جنيه وتقدم الشركة خلال المعروض عروض سعرية متنوعة منها خصومات على اجمالى الوحدة تتحدد وفقاً للدفعة المقدمة.



وأضاف محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة إم بى جروب أن الشركة تطرح خلال المعرض مشروعها بوكا بالعاصمة الادارية الجديدة والمقام على 50 فداناً باستثمارات تصل الى 4 مليارات جنيه وتستهدف من التواجد بالمعرض مخاطبة العملاء خارج مصر خاصة أن المعرض يعد اكبر تجمع للعملاء بمختلف دول العالم، لافتا الى أن المشروع يشتمل على حوالى 1500 وحدة بمساحات متنوعة بين 112 الى 230 متراً.



واشار عاطف ابراهيم، المدير العام لشركة ابن سينا للقرى والفنادق السياحية، إلى أن الشركة حريصة على الوجود بالمعارض المحلية والخارجية، وتشارك فى المعرض بمشروعها سيسليا لاجونز الساحل الشمالى وتطرح باقة من وحدات المشروع بعروض سعرية متنوعة، ويقام المشروع على 123 فدانا ويشتمل على وحدات بمساحات متنوعة بالاضافة الى خدمات كبرى منها فندق 5 نجوم.