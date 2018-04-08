الحكومة تعلن بدء تسلم القمح وتتكتم على الأسعار

القمح

ياسمين فواز:



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس بدء استلام القمح من المزراعين منتصف أبريل الجارى، دون أن تعلن عن سعر التوريد حتى الآن.



وأضافت الوزارة، فى بيان أن الجهات المسوقة الثلاث (الشركة القابضة للصوامع، والقابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصري) مستعدة لاستلام الأقماح فى المناطق المخصصة لذلك.



وأكدت الوزارة أن الأسعار الرسمية للقمح لم تعلن بعد، وإن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى ووزير الزراعة عبدالمنعم البنا سيقدمان تقريرا بالأسعار المقترحة على رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى الأربعاء المقبل.



ودخلت الحكومة مؤخرا فى خلاف مع المزارعين الذين يطالبون بسعر لا يقل عن 700 جنيه لأردب القمح المحلى، بينا تسعى الحكومة لشرائه وفقا للأسعار العالمية، التى تشهد تراجعا حاليا.



وقال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان أنها ستستدعى الوزير عبد المنعم البنا هذا الأسبوع بسبب عدم الإعلان عن أسعار توريد القمح رغم فتح الباب أمام استلامه من الفلاحين، وأضاف لـ «المال» أن تأخر الكشف عن سعر التوريد سؤدى إلى العزوف عن توريد الأقماح المحلية وعدم الثقة فى الجهات الحكومية من الأساس.



لفت إلى ان هذا الأسلوب فى التعامل مع ملف القمح المحلى سينتج عنها تراجع فى المساحات المزروعة وزيادة فى الكميات المستوردة فى وقت تقول فيه الحكومة أنها تسعى للإعتماد على الإنتاج المحلى فى كل شىء.



ويصل متوسط سعر أردب القمح المستورد حتى وصوله إلى الموانئ المصرية، إلى نحو 30 دولار، ما يوازى حوالى 530 جنيها.



واشترت الحكومة الأقماح المحلية من المزارعين الموسم الماضى بسعر 555 و575 للأردب، ومن المعتاد أن تعلن أسعار التوريد خلال مارس من كل عام.



وشددت «التموين» فى البيان، على أن أى أسعار يتم تداولها فى وسائل الإعلام ليست أسعار رسمية، وإن أسعار توريد القمح المحلى سيتم إعلانها من مجلس الوزراء.