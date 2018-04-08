مصالحات مأزومة بين السياسة والسلاح

شريف عطية

تـجـددت فـى الأيــام القليلة الماضية أصوات تدعو إلى «المصالحة» مع شرائح «شبابية» من جماعة الإخوان، الأمر الذى يعاد طرحه بشكل أو آخر خلال حقبات مختلفة، ذلك منذ أن شبّت الجماعة 1928 من طوقها «الدعوى».. لكى تمارس «السياسة» ولو بقوة «التنظيم الخاص» المسلح منذ منتصف الأربعينيات، إذ يتداول المجتمع المصرى منذئذ ماهية طبيعة العلاقة بينهما- كحزب سياسى أم جماعة دينية- ذلك وسط مناخ مجتمعى تـمـانـع غـالـبـيـتـه الاعـــتـــراف بصفتيها المتلازمتين، مفضلة الاستمساك بما درجــت عليه منذ بداية الـقـرن- بفصل الـديـن عـن السياسة- لـولا أن الثغرات التى طرأت على مسيرة الحياة الحزبية والـسـيـاسـيـة عـقـب الاســتــقــلال الأول فبراير 1922 من ناحية.. وبسبب انطلاق الــدعــوات لأن تـكـون مـصـر هــى المقر البديل لدولة «الخلافة» من بعد سقوط تركيا «العثمانية» 1924 ،ما قد أتاح لهذه فى النسيج الأفـكـار أن تجد لها مكانا السياسى على غير ما أكده دستور 1923 بشأن «مدينية الدولة»، وإذ ساعدها على الشيوع كـل مـن الـصـراع بين «القصر» و«حزب الأغلبية».. وبين الأحزاب بعضها البعض.. كما التفاوتات الديمقراطية والاجتماعية والمعرفية التى لم يؤسس الدستور لمعالجتها كما ينبغى وقتئذ، وليصبح من الطبيعى - والحال كذلك فى هذا الخضم- لمثل هذه الجماعة الناشئة أن تصبح أحد عناصر الغلبة السياسية بين قوى الحكم المتصارعة، وأن تمتلك القدرة لأن تجذب إلى صفوفها شرائح مجتمعية تعانى التهميش داخل أضلاع مربع التنمية الشاملة، الأمر الذى صبغ بمقوماته السلبية المناخ السياسى منذ منتصف الأربعينيات فى إطـار خلافات محتدمة بين السلطات والجماعة وصلت إلى حد الاغتيالات السياسية واستخدام وسائل العنف المختلفة، لم تمنع تماما مـن تجريب مصطلحات بينية قبل أن تتكسر النصال على النصال فى نهاية الأربـعـيـنـيـات، باستثناء مـراجـعـات مع الجماعة توازت مع اعتلاء حكومة الوفد السلطة التنفيذية 1950 ،إلا أنه سرعان ما تدهورت الأمور جراء حريق العاصمة يناير 1952 ،إلى فشل حكومات الأقليات الثلاث لستة أشهر تالية فى إعادة الأمان والاستقرار إلى البلاد، ما عنى إفلاس الحقبة الليبرالية النسبية.. لتفضى من ثم إلى قيام حركة الجيش بقيادة «مجلس قيادة الثورة»، الذى كان معظم أعضائه مـن المتصلين بشكل أو آخــر بكل من جماعة «الإخوان» من ناحية.. وبالحركة الشيوعية «حدتو» من ناحية أخرى، ذلك قبل أن تتصدى لهما السلطة التنفيذية لإقصائهما عام 1954 ..من بعد عامين من فشل المصالحات بين ثلاثتهم وفقا للمصالح العليا للبلاد، ومـع ردود فعل جماعة الإخوان فى اللجوء إلى العنف.. فتحت السجون والمعتقلات مصاريعها، ذلــك قبل المصالحة مـع الماركسيين 1964 ..ومــع الـجـمـاعـة فـى 1971 ،إلا أن الأخــيــرة - ومـشـتـقـاتـهـا- سـرعـان مــا عـــادت للسياسة بـقـوة خــلال عقد السبعينيات قبل أن تنقلب فـى نهايته على السلطة الحاكمة باغتيال «الرئيس» 1981 ،ولتتسم الـعـلاقـة بينهما خلال العقود الثلاثة التالية.. بـالـتـراوح بين الإرهاب والمراجعات الدينية والمشاركة السياسية، ذلك قبل أن يتسنى للجماعة ركــوب موجة السخط الجماهيرى فى 2011 - للقفز على السلطة بلا منازع- إلى أن أطاحت بها الجماهير مدعومة من الجيش فى يونيو 2013.



مــا سـبـق مـقـدمـة مــوجــزة قــد تـكـون ضــروريــة لإيــضــاح أن الـمـواجـهـة بين السلطة فـى مصر وجماعة الإخــوان.. تـعـود إلــى نـحـو ثمانية عـقـود تخللتها مــحــاولات للمصالحة بـيـنـهـمـا، أقــرب مـا تـكـون إلــى حــوار طــرشــان- لـو جـاز التعبير- تم تجريبها دون جدوى، باستثناء تحول المواجهة بين السلطة والجماعة لكى تصبح مـن بعد 2013 بين الشعب والجماعة- ربما لأول مرة- ما قد يخفف من غلواء الجماعة حول المصالحة التى هى بالضرورة أمر يستحق المحاولة.. لــولا أن يعوقها عــدة أمــور تــدور حول مــدى القبول الشعبى بالمصالحة من عدمه.. إلى صدق نوايا قيادات الجماعة بشأنها.. كــذا عـن مــدى اقـتـنـاع شباب الجماعة بصحة مبدأ السمع والطاعة الــذى درجــوا عليه ربما قبل أن يبلغوا عليها محاولات المصالحة، عناصرها.. ُ الحلم، وما هى الأسس التى سوف تنبنى وطرق الاقتراب إليها.. والهدف النهائى منها.. حتى لا يلحقها الفشل كما حصل لـسـابـقـاتـهـا.. الـــذى يـعـود فشلها على الأرجــح- ليس إلـى تشدد السلطات أو تطرف الجماعة، بقدرما يعود إلى مثالب مشاكل داخلية متنوعة (...) من الصعب نجاح التصالح دون تسويتها بالشكل الذى يعيد التوازن النفسى والمعرفى لطبقات مهمشة بشكل أو آخر، إذ عندئذ سوف يشد الازدهـار المأمول إلى جانبه- ولو بالغصب- لكل متردد أو متمرد أو شارد.. إلـى مسيرة المصالحات المأزومة بين السياسة والسلاح.