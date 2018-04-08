وزير التموين يبحث مع الشركات تسعير الأرز

وزير التموين المصيلحي

دعاء حسنى:



يبحث على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع شركات توريد الأرز بعد غد، الاتفاق على سعر توريد الطن لهيئة السلع التموينية، لاسيما مع قرب انتهاء عمليات التوريد الحالية فى 21 أبريل الجارى.



يذكر أن «الهيئة»، تعاقدت مع شركات مضارب عامة وخاصة، على توريد احتياجاتها لتوفير الأرز للبطاقات التموينية، لمدة 6 أشهر تنتهى هذا الشهر، بسعر 6100 جنيه للطن.



وكشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، عن أن 65 موردا سيطالبون «المصيلحى» بزيادة السعرد فى التعاقد الجديد إلى 6300 جنيه للطن، مشيرا إلى أنهم سيتفقون على التوريد بدءا من الشهر الجارى، ولمدة شهرين فقط، بسبب المخاوف من تقلبات السعر.



ونفى تأثير تلك الزيادة التى يطلبها موردو الأرز على الكميات الموردة لهيئة السلع فى الاستلامات الجديدة على السلع فى الأسواق، مؤكدا أن الموردين يربطون سعر الأرز بمساحة المحصول هذا العام، وستتضح وجهة الأسعار مطلع مايو المقبل، مع التأكد من حجم المساحات التى ستلزم وزارتا الزراعة والرى المزارعين بها هذا الموسم.



وكان محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قرر تخفيض مساحة الأرز لعام 2018 من 1.76 مليون فدان، إلى 724 ألف فدان، مبررا ذلك بالحد من إهدار مياه نهر النيل، وكانت تجاوزات المزارعين قد تخطت فى 2017 المساحات المحددة بنحو 650 ألف فدان.



وأثار القرار، موجة غضب واسعة بين أوساط الفلاحين، والتجار لما له من تأثيرات من شأنها مضاعفة سعر الأرز المصرى، والإضرار بالفلاح والإسهام فى القضاء على الزراعة المحلية لصالح المستورد.



ورصد تقرير أعدته الغرف التجارية عن أسعار الأرز فى السوق لشهر أبريل، أن سعر كيلو الحبة الرفيع المعبأ تراوح بين 7.5 - 8.5 جنيه للمستهلك، وعريض الحبة بين 9 و11، حسب الشركة المنتجة، والسايب 6.40 - 6.70 جنيه، والعريض بين -7.70 8.20.



وقال عمرو حامد، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك زيادة محتملة فى سعر توريد الأرز لهيئة السلع فى أمر التوريد الجديد، مؤكدا أنه لن يؤثر على المستهلك.



وأضاف أن تعاقدات موردى الأرز تمر بفترة انتقالية فقط، فهناك عقود توريد توشك على الانتهاء، وأخرى ستبدأ الشهر الجارى لفترات ستحددها «التموين».



وأكد مصطفى النجارى، رئيس لجنة تصدير الأرز باتحاد الصناعات، ان السعر مستقر فى الأسواق منذ أكثر من شهر عند 6.5 إلى 10 جنيهات للكيلو، وأن بعض السلاسل التجارية تقدم نوعيات مميزة بأسعار منافسة، بخلاف بعض العروض،مشيرا إلى أن سوبر ماركت "مترو" يبيع كيلو الأرز بعشرة جنيهات.



وأضاف أنه فى حال ورود سعر مرتفع من موردى الأرز، فإن "التموين" قد يلجأ إلى بدائل أخرى ومنها المكرونة مثلما حدث من قبل.