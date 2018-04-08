البيان الثامن عشر للقيادة العامة للقوات المسلحة

القوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم:



استكمالا للمعارك التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتاليه فى ملاحقه ودحر العناصر الإرهابيه بعمليه المجابهه الشامله سيناء 20018 واستمرارا لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البريه والساحليه

على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة اسفرت العمليات خلال الايام الماضية عن النتائج الاتية :



- قيام القوات الجويه بإستهداف وتدمير عدد (2) وكر للعناصر الإرهابيه مما اسفر عن مقتل عدد من التكفيرين



- القضاء على 3 فرد تكفيرى شديد الخطورة والقبض على عدد (2) فرد اخرين بوسط سيناء



- القضاء على عنصر تكفيرى عثر بحوزته علي مبالغ مالية وعدد من الهواتف المحمولة و كمية من جوهر الحشيش

بشمال سيناء .



- تدمير والتحفظ على عدد( 46) عربة انواع تستخدمها العناصر الإرهابية



- ضبط وتدمير عدد( 114) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال اعمال التمشيط والمداهمة.



- تدمير عدد (386 ) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على عدد 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الاجهزة اللاسلكية وعدد من دوائر النسف المعدة لإستهداف قوات المداهمة بالإضافة الي 8 دانات هاون وكمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر بالإضافة الى محطه إرسال



- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد (30) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات

بمناطق العمليات .



- القبض على عدد (250) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية

حيالهم وتسليمهم الى جهات الاختصاص .



- إكتشاف وتدمير عدد (20 ) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء .



وتستمر القوات البحريه فى اعمال التأمين البحرى وحمايه الاهداف الإستراتيجيه وقطع خطوط الإمداد عن طريق البحر

للعناصر الارهابيه



فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة حيث تم تنظيم أكثر من (584 ) كميناً ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي .



وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالى الشرقى تم اكتشاف وتدمير عدد من الانفاق بمدينة رفح بشمال سيناء



كماتم ضبط (2) عربه بداخلهما كميات كبيرة من جوهر الحشيش والافيون المخدر بالاضافة الي أجولة من نبات البانجو المخدر بوسط سيناء ونفق الشهيد احمد حمدي ،وعلى الاتجاه الغربى تم ضبط عربة دفع رباعى بها عدد (2) بندقية قناصة وكميات من الذخائر





وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ، تم ضبط عدد (2) سيارة بدون لوحات معدنية وضبط عدد (2) فرد ينتمون إلي الجماعة المحظورة قبل محاولتهم الهروب فى اتجاه الجنوب



واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية فقد انتشرت عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة

في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لاحكام السيطرة الامنية الكاملة عليها .



واستمرارا لتلبية المطالب والإحتياجات التموينية ورفع المعاناه عن اهالي شمال ووسط سيناء تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائيه وتوزيع كميات كبيره من الحصص التموينيه ، وفتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والإحتياجات المعيشية



وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية متمسكين بعقيدتهم الراسخة

فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم .

