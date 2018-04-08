وصول أول رحلات الخطوط الروسية لمطار القاهرة .. الأربعاء المقبل

وكالات:



تصل أول رحلات شركة الخطوط الجوية الروسية «أيرفلوت»، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء المقبل، في أولى رحلاتها القادمة من موسكو، بعد توقف دام عامين.

أفادت مصادر مسئوله بمطار القاهرة الدولي، أن أول رحلة للخطوط الروسية تصل في تمام الساعة 12:20 يوم الأربعاء القادم، وتقلع في رحلة العودة من القاهرة إلى موسكو في تمام الساعة الواحدة ونصف فجرًا، موضحة أن الرحلة سيكون في استقبالها مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، وأعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.