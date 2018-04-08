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نقل وملاحة
130 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال الشهر الماضي
الأحد 08 أبريل 2018 12:19 ص
سفينة الحاويات العملاقةMOL TRUST
أخر الأخبار
سفينة الحاويات العملاقةMOL TRUST
وكالات:
بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس الماضي 120 حاوية دخان خام، واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 11 ألفا و775 طردا، بوزن إجمالي 2448 طنا و36 كيلو جراما.
ووفقا لبيان مصلحة الجمارك، تم الإفراج عن 149 شهادة سحب جزئية بـ9398 طردا، بوزن إجمالي 1975 طنا و85 كيلو جراما.
وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال مارس، نحو 15 مليونا و880 ألفا و161 جنيها، بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 102 مليون و885 ألفا و214 جنيها، وإجمالي ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 588 ألفا و558 جنيها، والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 588 ألفا و558 جنيها، وإجمالي المصاريف الإدارية وتمغة تنمية الموارد والتمغة النسبية والنوعية المحصلة 1656 جنيها.
مصلحة الجمارك
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