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سيـــاســة
الخارجية: لا يجب القلق بشأن مشكلة سد النهضة
السبت 07 أبريل 2018 10:13 م
سد النهضة
أخر الأخبار
سد النهضة
أحمد صبرى
قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه يجب عدم المبالغة فى القلق بشأن بناء سد النهضة الإثيوبى، حيث إن هناك مفاوضين يعملون على هذه المشكلة، كما أن هناك تقدما فى المفاوضات فى بعض النقاط.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "كل يوم" على قناة on E، أن هناك اجتماعا آخر للدول الثلاث المشاركة فى المفاوضات بحد أقصى بعد شهر، مشددا على أن مصر تطالب بملء الخزان بشكل منضبط بحيث لا يسبب مشاكل لحصة مصر من نهر النيل.
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