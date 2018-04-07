جلوبال تليكوم

أسماء السيد



سجل سهم شركة "جلوبال تيلكوم القابضة" تراجعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 18% ليتراجع من مستويات 6.55 جنيه وحتى 5.38 جنيه، تزامنًا مع قيام شركة "فيون" المساهم الرئيسي بسحب عرض الشراء الإجباري علي أسهمها.



تجدر اﻹشارة إلي إعلان " جلوبال تليكوم القابضة"، عن قيام شركة فيون "المساهم الرئيسي" بسحب عرض الشراء الإجباري علي أسهم جلوبال مؤكدة على أنه ليس لديها نية في أن تمضي بأي عرض شراء إجباري آخر في الوقت الحالي.



وأفادت جلوبال تليكوم، بأن سبب سحب الشركة عرض الشراء، جاء نتيجة مرور الوقت دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء.



وكانت شركة شركة فيون هولدنجز بي في، قد قامت في نوفمبر الماضي بإيداع مشروع عرض شراء إجباري لعدد 1,997,639,608 سهم والتى تمثل 42.31% من رأس مال شركة جلوبال.



وبلغ سعر عرض الشراء 7.9 جنيه للسهم الواحد.