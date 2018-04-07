EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
محكمة الأمور المستعجلة تقضي باستمرار نشاط أوبر وكريم
السبت 07 أبريل 2018 05:02 م
uber أوبر مصر
أخر الأخبار
uber أوبر مصر
متابعات
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم إلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.
وصدر الحكم بناء على دعوى قضائية أقامتها الشركة، طالبت فيها بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري، أواخر مارس الماضي، حكما قضائيا بإلزام الحكومة، بوقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" الخاصتين لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت- والبرامج التي يستخدمها، وأمرت المحكمة بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة الجهة المختصة بإعداد التقارير القانونية بشأن الدعاوى، لأخذ الرأي القانوني في الدعوى.
وعقب صدور الحكم قررت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المصرية، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على إيقاف ترخيص مزاولة شركتى تشغيل السيارات "أوبر وكريم" لأنشطتهما داخل مصر.
وشركتا " أوبر وكريم" الخاصتان واسعتا الانتشار، تعملان في مجال تشغيل السيارات الملاكي المصرية عن طريق تطبيق عبر الإنترنت لتقديم خدمات في مجال نقل المواطنين بالأماكن المختلفة بمصر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا