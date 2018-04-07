التضامن: ناصر الاجتماعي يموّل 4737 مشروعا بقيمة 68.9 مليون جنيه

وزارة التضامن الاجتماعي

المال- خاص



أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن إجمالي عدد مشروعات مستورة التي قدمها البنك للسيدات بلغ 4737 مشروعاً، بقمية تمويلات بلغت 68.9 مليون جنيه وذلك حتى يوم الخميس الماضي.



وأضافت والي، في تصريحات لها اليوم، أنه تم منح عدد 15 مشروع قدمها البنك من خلال فرع شلاتين لخدمة مناطق حلايب وأبو رماد، بالإضافة إلى شلاتين، ضمن قرض مستورة بقيمة إجمالية 300 ألف جنيه.



وأوضحت أن هناك عدد 3 قروض جديدة تم منحها الخميس الماضي لسيدات من منطقة أبو رماد في مجال تنمية الثروة الحيوانية بقيمة 20 ألف جنيه وبقيمة إجمالية 60 ألف جنيه.



وأشارت إلى أنه تسهيلا لعملية الحصول على مشروعات مستورة في حلايب وشلاتين وأبو رماد تم الاقتصار على بطاقة الرقم القومي للمستفيدات من القرض لعدم وجود أي لجان زكاة في هذه المناطق وذلك بهدف تسريع عملية التنمية لهذه الأسر الأكثر احتياجا.



جدير بالذكر أنه رغبة في مساعدة السيدات من مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد للحصول على القرض ، قمن باستخراج بطاقات الرقم القومي حيث لم يكن لديهن أوراق ثبوتية.



في سياق متصل، وافق الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر ، على أن يتم منح سيدات مسيحيات من خلال فروع البنك مباشرة بضمان وثيقة تأمين ضد التعثر في حال عدم رغبتهن أو رغبة اللجنة في ضمانهن أو عدم وجود لجنة زكاة في منطقة مستهدفة.



وأكد أن بنك ناصر حريص على تحقيق عدالة الفرصة والمساواة بين عنصري الأمة و توسيع الاستفادة من مشروع مستورة في جميع أنحاء الجمهورية.



وأضاف فاروق أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبادئ الشمول المالي للوصول إلى كافة الفئات و خاصة الأكثر احتياجا حتى نشملها بخدمات بنكية تحقق لها عائدا يساعدها على تنمية نفسها وأسرها



وأشار إلى أنه سبق استخدام نفس الوثيقة مع المستفيدات من قرض مستورة في منطقة حلايب وشلاتين و أبو رماد نظرا لعدم وجود لجان زكاة في هذه المناطق وحرصا من البنك على توسيع نطاق تنفيذ مشروع مستورة ليشمل السيدات المصريات في المناطق الحدودية .



وكان بنك ناصر قد أطلق مبادرة مسجد وكنيسة مؤخرا في بني سويف وقد تم تسليم عدد 263 مشروعا لمستفيدات قرض مستورة منهن 54 سيدة من قرية نزلة حنا بينهن أسر شهداء الحادث الإرهابي بدير الأنبا صموئيل وذلك بإجمالي ٥٤٠ ألف جنيه جميعها في مجال الإنتاج الحيواني.



كما تم تسليم مشروعات لعدد 130 سيدة من قرية ديموشيا في مجالات الإنتاج الحيواني والصناعي والتجاري بإجمالي مبلغ 1.5 مليون جنيه، وأيضا 13 مشروعا لسيدات في قرية صفط بقيمة 260 ألف جنيه موجهة لتربية الماشية، يضاف إلى ذلك عدد 45 مشروعا متنوعا بمدينة بني سويف بإجمالي 450 ألف جنيه.



وبالنسبة للحصيلة الإجمالية لمشروعات مستورة والبالغة حتى الآن ٤٧٣٧ مشروعا بقيمة ٦٨.٧٩٨.٣٥٠ جنيه، لفت د.شريف فاروق إلى أن ١٥٧٨ مشروعات إنتاج حيواني بقيمة ٢٥.٠٥٨.٤٠٠ جنيه ، و٢١٨٤مشروعات تجارية بقيمة ٣١.٦٥٧.٢٥٠ جنيه، و٢٠٩ مشروعات خدمية بقيمة ٣.١٢١.١٠٠جنيه، و٢٤٧ مشروعات صناعية بقيمة ٣.٢٨٣.٠٠٠ جنيه ، ومشروعات منزلية ٥١٩ بقيمة ٥.٦٧٨.٦٠٠ جنيه.



وأوضح فاروق أن عدد فروع بنك ناصر الاجتماعي العاملة في قرض مستورة بلغ ٥٢ فرعا حتى الآن.



وأشار فاروق إلى ان فرع الزقازيق سجل أعلى معدل تنفيذ لمشروع مستورة بإجمالي ٤٨٣ مشروعا بقيمة ٨.٢٤٢.٠٠٠ جنيه، يليه فرع المنصورة بعدد ٤٠٥ مشروعا بقيمة ٦.٧٢٠.٠٠٠ جنيه، ثم فرع قنا بعدد ٣٠٣ مشروعا بقيمة ٥.٤١٠.٠٠٠ جنيه، ثم بني سويف بعدد ٣٨٠ مشروعا بقيمة ٥.٠٣٠.٠٠٠ جنيه.



وأضاف فاروق أن هناك زيادة ملحوظة بشكل يومي في أعداد المستفيدات والمشروعات من خلال ٤٢٠٠ لجنة زكاة تابعة للبنك في مختلف المحافظات،حيث يعول عليها البنك في عمل الأبحاث الاجتماعية بهدف توفير فرص عمل للمرأة لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع.



وأوضح أن هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة المصرية بتمويل من صندوق تحيا مصر تحقق هدف البنك في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعية وتتراوح قيمة قرض مستورة بين ٤ آلاف و ٢٠ ألف جنيه و يسدد على ٢٤ شهر بدون فوائد وبمصروفات ٧٪؜ في السنتين.





