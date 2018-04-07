التعليم تطلق مبادرة أنت أقوى من المخدرات

وزارة التربية والتعليم

المال- خاص



قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الوزارة أطلقت مبادرة لا للإدمان "أنت أقوى من المخدرات" وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي، وإدارة الهرم التعليمية، بالإضافة إلى إدارة الوعي الأثرى بالهرم.



وأشار خيري إلى أن المبادرة تأتي فى إطار اهتمام الوزارة بأبنائها الطلاب والحفاظ عليهم وحمايتهم من شبح المخدرات والنهوض بهم لمستقبل مشرق، وبدعم من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لخلق جيل واع مبدع.



ومن جهته، أكد عادل عثمان مدير عام إدارة الهرم التعليمية أن تضافر الجهود فى كافة قطاعات المجتمع للتصدى للمخدرات واجب وطنى، وكذا حماية أبنائنا الطلاب، والنهوض بهذا الجيل ليفيد ذاته ومجتمعه، مشيرًا إلى أن هذا هو الاستثمار الحقيقى.

