تراجع عمولات إعادة التأمين.. وعبد الشهيد- بسبب سوء النتائج

إبراهيم عبد الشهيد

كتب-ماهرأبوالفضل:



تراجعت عمولات إعادة التأمين الصادر، بنسب ملحوظة في العام المالي الماضي 2016/2017، لتصل الي 21.8%، مقابل 22.3% في العام المالي السابق 2015/2016.



ومن المعروف ان عمولات إعادة التأمين تنقسم الي جزئين الاول صادر والثاني وارد، والعمولات الصادرة هي التي تحصل عليها شركات التأمين من اسواق إعادة التأمين العالمية مقابل إعادة جزء من المخاطر المكتتبة والتي تترجم في صورة أقساط.



أما عمولات إعادة التأمين الوارد فهي التي تدفعها شركات التأمين المحلية لشركات التأمين في الاسواق الخارجية نتيجة قبولها تغطية جزء من المخاطر، وتنقسم الي نوعين عمولات اعادة تأمين وارد محلي وأخري خارجي.

ووفقا للاحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، تراجعت عمولات اعادة التأمين الصادر لشركات التأمين الحكومية بنسبة 0.1% لتصل الي 16.9% في العام المالي الماضي، مقابل 17% في العام المالي السابق.



وتراجعت عمولات إعادة التأمين الصادر لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص لتصل الي 25.6% مقابل 27% خلال عامي المقارنة.



من جهته برر إبراهيم عبد الشهيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة"تراست" لوساطة إعادة التأمين، تراجع عمولات إعادة التأمين الصادر مرتبط بثلاثة اسباب، الاول ، ضم فرعي السيارات والطبي ضمن المؤشرات، مما ينعكس علي تراجع نسب العمولات، خاصة وان فرع السيارات يتم اعادته وفق الية اتفاقيات تجاوز الخسائر، اما التأمين الطبي فمن المعروف انه يشهد خسائر ملحوظة رغم نمو حصيلة اقساطه.



وكشف في تصريحات لـ"المال" ان تراجع عمولات الاعادة الصادر قد يكون بسبب سوء نتائج سوق التأمين، وضغط شركات الاعادة علي السوق المحلية من خلال خفض العمولات.



ويري عبد الشهيد ان عمولات الاعادة لاتغطي تكاليف الانتاج والمصاريف الادارية بشركات التأمين، مما يعرضها لتكبد الخسائر، والذي يتم تعويضه من خلال عوائد الاستثمار.





