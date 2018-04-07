EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
طوارئ بالجيزة استعدادًا لشم النسيم
السبت 07 أبريل 2018 01:43 م
حفلات شم النسيم
أخر الأخبار
حفلات شم النسيم
المال - خاص
أعلنت محافظة الجيزة، حالة الطوارئ فى كافة القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.
وكلف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية وأجهزة المرافق بتشكيل فرق طوارئ لإصلاح أى أعطال فى المرافق أو الخدمات العامة، ومتابعة استعدادات الموطنين وتجهيز الأماكن الترفيهية والسياحية والمنتزهات العامة، وتشكيل غرف عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين.
ونجحت أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطرى فى ضبط 16 طن أسماك مملحة (فسيخ وملوحة)، وأسماك مدخنة (رنجه)، ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
جاءت الحملة تنفيذاً التوجيهات محافظ الجيزة بتنفيذ العديد من الحملات على محلات بيع الأسماك والرنجة بأنحاء المحافظة، وضبط أى كميات فاسدة قبل وصولها للمواطنين، من منطلق القيام بدورها الهام فى خدمة المواطن وحمايته من الغش والتدليس.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى، إن الحملة أسفرت عن ضبط 15.7 طن أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة لدى مكان تخزين بقرية طهما بمركز ومدينة العياط وتحرير المحضر رقم 5731 جنح العياط، وضبط 495 كجم أسماك مدخنة (رنجة) لدى سوبر ماركت شهير بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وتواصل أجهزة التفتيش بالمديرية حملات على الأسواق لضبط أى كميات فاسدة، مناشدًا المواطنين توخى الحذر قبل شراء أى أسماك أو فسيخ خلال هذه الأيام.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا