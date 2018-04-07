طوارئ بالجيزة استعدادًا لشم النسيم

حفلات شم النسيم

المال - خاص



أعلنت محافظة الجيزة، حالة الطوارئ فى كافة القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم.



وكلف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية وأجهزة المرافق بتشكيل فرق طوارئ لإصلاح أى أعطال فى المرافق أو الخدمات العامة، ومتابعة استعدادات الموطنين وتجهيز الأماكن الترفيهية والسياحية والمنتزهات العامة، وتشكيل غرف عمليات لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين.



ونجحت أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطرى فى ضبط 16 طن أسماك مملحة (فسيخ وملوحة)، وأسماك مدخنة (رنجه)، ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.



جاءت الحملة تنفيذاً التوجيهات محافظ الجيزة بتنفيذ العديد من الحملات على محلات بيع الأسماك والرنجة بأنحاء المحافظة، وضبط أى كميات فاسدة قبل وصولها للمواطنين، من منطلق القيام بدورها الهام فى خدمة المواطن وحمايته من الغش والتدليس.



وقال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى، إن الحملة أسفرت عن ضبط 15.7 طن أسماك مملحة فاسدة وغير صالحة لدى مكان تخزين بقرية طهما بمركز ومدينة العياط وتحرير المحضر رقم 5731 جنح العياط، وضبط 495 كجم أسماك مدخنة (رنجة) لدى سوبر ماركت شهير بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.



وتواصل أجهزة التفتيش بالمديرية حملات على الأسواق لضبط أى كميات فاسدة، مناشدًا المواطنين توخى الحذر قبل شراء أى أسماك أو فسيخ خلال هذه الأيام.