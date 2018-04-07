انطلاق مؤتمر الأمن والسلامة والتنمية المستدامة.. الأربعاء

رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال المؤتمر الإقتصادي

المال – خاص



تستضيف القاهرة، الأربعاء المقبل، مؤتمر صحفى، للكشف عن تفاصيل وفعاليات المؤتمر والمعرض الدولى للأمن والسلامة والتنمية المستدامة "Egysec مايو 2018"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزارء شريف إسماعيل.



ويناقش المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة تهدف للوصول إلى تكنولوجيا معلومات آمنة والسعي في تطوير النظم والمعايير المتبعة في الأمن والسلامة بالسوق المصرية، بمشاركة عدد من الهيئات والوزارات المعنية بهذا القطاع الحيوى والهام مثل رئاسة مجلس الوزراء و وزارات الإنتاج الحربى والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسكان والاستثمار والتعاون الدولي.



ومن المقر أن يحضر المؤتمر اللواء خالد حمدى، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات، ومحمد هاشم ممثل وزارة الإنتاج الحربى، العميد علي راشد رئيس قطاع التسويق لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المهندس عبدالحفيظ العدل العضو المنتدب لشركة زين المنظمة لمعرض EgySec، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجال أمن المعلومات ومجال أمن وسلامة المنشأت والطرق والمناطق الصناعية والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمرافق الحيوية، وصناع القرار.