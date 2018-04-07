حجز طعن ضد الوطنية للانتخابات للحكم

الوطنية للانتخابات





نجوى عبد العزيز:



حجزت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الطعن على قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح، للحكم بجلسة ١٤ أبريل.



أشارت الدعوى، أنه لا يتصور أن يجوب راغب الترشح 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المده القصيرة، وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويخالف أحكام الدستور خاصة المادة 92، وأن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقى طلبات الترشيح يعتبر قرارا سلبيا يستوجب إلغاءه.







