استقرار أسعار الدواجن.. واللحوم تسجل 100 جنيه للكيلو

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلية، اليوم السبت، عند 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و32 للساسو، و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط، وتراوح طبق البيض بين 33 و34.



وتراوحت أسعار اللحوم بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و12.