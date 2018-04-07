اللجنة الوطنية لليونسكو تختتم المرحلة الثالثة لمشروع تعزيز العلم

المال -خاص



اختتمت اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو، فعاليات المرحلة الثالثة من المشروع الوطنى (تعزيز العلم والتكنولوجيا والمعلومات في حماية البيئة ودعم استغلال الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)، والذى يأتى ضمن برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو للعام 2016/2017، وذلك بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



وخلال هذه المرحلة تم تدريب 40 شاباً من المعنيين بالطاقة الجديدة والمتجددة من شباب جامعتى القاهرة والإسكندرية، وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البيئة، والوحدات المحلية بالبحر الأحمر ومرسى علم، حيث تضمن التدريب التعرف على البحوث والدراسات البحثية فى مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وكذلك الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، فضلاً عن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى التعريف بجهود الحكومة فى مجال الطاقة المتجددة.



كما اختتمت هذه المرحلة بزيارة ميدانية لعدة مواقع بحثية مهمة وهى:



_ الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل: تم الإطلاع على المشروعات البيئية التى تقوم على طرق استزراع حديثة صديقة للبيئة تعمل بمصادر جديدة للطاقة، ومشروع الاستزراع المائى، وكذا معمل أبحاث إنتاج البيوديزل وماحققه من نجاحات كبيرة من المنتظر استخدامها فى مستوى التصنيع والإنتاج.



_ أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمدينة برج العرب: تم التعرف على أنشطتها العلمية والتطبيقية، والتى شملت التعرف على شبكة مركزات الطاقة الشمسية، وكيفية استخدامها فى توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه الجوفية، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية الخاصة بالمواد النانومترية وعلوم تكنولوجيا المعلومات.



_ تجربة هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة برج العرب الرائدة فى استخدام الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة الكهربية، وتشغيل المبنى باستخدام الكهرباء الناتجة عن المنظومة المتطورة للخلايا الشمسية بالاستفادة من المساحة المتاحة أعلى سطح المبنى بمدينة برج العرب الجديدة.



_ تجربة مديرية الزراعة الرائدة فى استخدام المخلفات الزراعية ومتبقيات الزراعة فى إنتاج الطاقة بكميات وجودة عالية.



وفى ختام فعاليات المرحلة تم تسليم شهادات التقدير للخبراء المشاركين فى المشروع، وكذلك المتدربين فى هذه المرحلة.



وقد أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وكذلك الخبراء المشاركين.



يذكر أن هذه المرحلة الثالثة من المشروع تم تنفيذها على مدار أربعة أيام بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل بمدينة الإسكندرية.