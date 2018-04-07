الأحلام الجنسية تنهي مسيرة عضو بالكونجرس الأمريكي

وكالات:





استقال النائب الجمهوري في تكساس بليك فارينتهولد، الجمعة، بشكل مفاجئ من عضوية الكونجرس وسط مزاعم بإساءة السلوك الجنسي.





وكان فارينتهولد قد أعلن في يناير الماضي أنه لن يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر بعدما طفت الفضيحة الجنسية على السطح.





وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال فارينتهولد: "بينما كنت أخطط لإكمال ما تبقى من فترة ولايتي في الكونغرس، أعلم يقينا أنه حان الوقت للذهاب".

وواجه فارينتهولد تحقيقا بسبب دفعه مبالغ من أموال دافعي الضرائب في تسوية بقيمة بـ84 ألف دولار إلى موظفة سابقة، قالت إنه تحدث معها عن "أحلام جنسية"، راودته بشأنها.





وطفت هذه التفاصيل في دعوى قضائية رفعت ضده عام 2014.





وفي بيان له، قال رئيس لجنة الحملة الوطنية للحزب الجمهوري، ستيف ستافرز: "آمل أن يكون بليك صادقا في كلمته وأن يعيد مبلغ الـ84 ألف دولار الذي أخذها من أموال دافعي الضرائب من أجل التسوية، وكما قلت مراراً وتكراراً ، يجب على الكونجرس أن يرتقي وأن يستعيد ثقة الشعب الأمريكي ".





وفارينتهولد، الذي تم انتخابه لأول مرة في عام 2010، هو آخر عضو في الكونغرس يتخلى عن منصبه بسبب مزاعم بسوء السلوك الجنسي، بحسب صحيفة غارديان البريطانية.





واستقال السيناتور آل فرانكين من ولاية مينيسوتا وعضو الكونغرس ترينت فرانكس من ولاية أريزونا من مناصبهم لأسباب مشابهة.





وقال آخرون من بينهم روبين كيوين من ولاية نيفادا إنهم سيتقاعدون في نوفمبر.



