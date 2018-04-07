50 جنيها تراجعا بأسعار أسمنت السويدي

عمر سالم:





أعلنت شركة "السويدي" للأسمنت، عن تراجع أسعار أسمنت السويدي بداية من 7 إبريل الجاري، بإجمالى 50 جنيها فى الطن.





وقال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء لـ "المال"، إن الشركة أخطرت وكلائها عن تراجع أسعارها 50 جنيه ليبلغ سعر طن أسمنت الممتاز العادى 980 جنيهًا تسليم مصنع، مقارنة بنحو 1030 جنيه منذ أيام.



