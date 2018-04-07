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اقتصاد وأسواق
50 جنيها تراجعا بأسعار أسمنت السويدي
السبت 07 أبريل 2018 02:01 ص
عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء
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عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء
عمر سالم:
أعلنت شركة "السويدي" للأسمنت، عن تراجع أسعار أسمنت السويدي بداية من 7 إبريل الجاري، بإجمالى 50 جنيها فى الطن.
وقال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء لـ "المال"، إن الشركة أخطرت وكلائها عن تراجع أسعارها 50 جنيه ليبلغ سعر طن أسمنت الممتاز العادى 980 جنيهًا تسليم مصنع، مقارنة بنحو 1030 جنيه منذ أيام.
وأضاف أن سعر الأسمنت السويدي يصل للمستهلك يصل لنحو 1050 جنيه ،لافتاً إلى أن الأسعار تشهد تراجعاً خلال الوقت الحالى نتيجة اعادة تشغيل مصانع العريش للاسمنت واسمنت سيناء وتراجع اسعار اسمنت العريش.
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