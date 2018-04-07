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الإسكندرية
القوات المدنية تواصل البحث عن الضحية الثالثة لعقار الإسكندرية
السبت 07 أبريل 2018 12:13 ص
استخراج جثة شاب من أسفل عقار الإسكندرية المنكوب
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استخراج جثة شاب من أسفل عقار الإسكندرية المنكوب
- سلطان: تزويد المنطقة بالتجهيزات الليلية اللازمة لتسهيل عمل القوات والأجهزة المعنية
مها يونس:
تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بحثها عن آخر ضحايا عقار مصطفى كامل المنكوب عقب استخراجها لجثتين كانت آخرها للدكتور محمد نبيل عبد المنعم محمود البالغ من العمر 75 سنة مساء الجمعة، وتم نقل الجثمان لمشرحة كوم الدكة.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إلى أنه متواجد بموقع الحادث وجميع الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من رفع الانقاض وانتشال أي جثامين أخرى من المحتمل تواجدها، مؤكدا على أنه تم تزويد المنطقة المحيطة بالعقار بالتجهيزات الليلية من كشافات الإنارة وجميع المعدات اللازمة لتسهيل عمل القوات والأجهزة المعنية والانتهاء من أعمال رفع الانقاض في أسرع وقت ممكن.
وكانت القوات المدنية قامت ظهرا بإنتشال جثة أحد ضحايا العقار المنهار لشخص يدعى عمرو عبد العزيز البلتاجي ، مواليد عام ١٩٨٢، وتم نقل جثمانه لمشرحة كوم الدكة.
الإسكندرية
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