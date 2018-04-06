برلماني يطالب وزير الري بزيادة مساحة الأرز بالشرقية

العميد ثروت سويلم

ياسمين فواز



قدم اللواء "ثروت سويلم" عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد والنائبة "زينب سالم" عن دائرة أبوكبير، طلب إحاطه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للنظر في أزمة زراعة الأرز بمحافظة الشرقية، بسبب تقليل مساحة الأراضي المصرح لها بزراعة المحصول بصفة عامة ومركز أبو حماد بصفة خاصة.



وطلب سويلم من عبدالعال ورئيس الحكومة ضرورة التدخل لإعادة النظر في قرارات وزير الري بشأن هذا الملف لصالح المزارعيين بمحافظة الشرقية، والذين كان موقفهم مشرفا في الانتخابات الرئاسية وحصلوا على المركز الأول في التصويت الانتخابي بانتخابات الرئاسة، خاصة أن أراضي محافظة الشرقية لا تصلح إلا لزراعة الأرز.