EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج #نزل_سنابك يتصدر الترند العالمى على تويتر
الجمعة 06 أبريل 2018 03:33 م
هاشتاج
أخر الأخبار
هاشتاج
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #نزل_سنابك المركز الأول على الترند العالمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، كما حصل على المركز الأول فى المملكة العربية السعودية.
وجاءت الحملة على تويتر لحث الشباب والفتيات على نشر حسابات موقع سناب شات الخاصة بهم، لإضافة كل منهم الآخر للتعارف، وهو ما اعتبره البعض خروجا على الأعراف، وزيادة التمرد على العادات الإسلامية.
وشارك فى الهاشتاج أكثر من 82 ألف تغريدة، بعضها معارض لمحتوى الهاشتاج، وبعضها تغريدات ساخرة حول المحتوى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا