البورصة تتراجع بشكل جماعي خلال أسبوع

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



كشف تقرير صادر عن البورصة المصرية، عن تراجع المؤشرات خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وهبط الرئيسي "egx30" بنسبة 0.23% ليصل إلى 17411 نقطة، وتراجع "Egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% ليسجل 866 نقطة.



وذكر التقرير -الذي وصل "المال" نسخة منه- تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك القطاعات النشطة من حيث كمية التداول، بنجو 1.37 مليار ورقة مالية، وتزيل القائمة قطاع البنوك بتداول 12.3 مليون ورقة.



وتراجعت التداولات بقيمة 700 مليون جنيه، وسجلت 11.7 مليار جنيه، مقابل 12.4 مليار، وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 1.1 مليار جنيه، وبلغ 973.09 مليار مقابل 974.17 مليار الأسبوع الماضي.



وأشار التقرير إلى أن الأجانب غير العرب قد سجلوا صافي شراء بقيمة 358.76 مليون جنيه، بينما حقق العرب صافي شراء 12.65 مليون جنيه.



وتصدرت شركة عامر جروب القابضة قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول في سوق داخل المقصورة، بتداول 969.7 مليون ورقة مالية، وتزيل القائمة شركة 57.1 مليون ورقة.



وعلى صعيد بورصة النيل، سجلت قيم تداول قدرها 5.2 مليون جنيه، وتصدرت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أنشط شركاتها بتداول 2.2 مليون ورقة مالية.



وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر يحاول التماسك أعلى مستوى 17400 نقطة الأسبوع المقبل، ونجاحه فى ذلك يعنى إستمرار الحركة العرضية بين هذا المستوى والمقاومة 17778 نقطة.



ولفت "غريب" إلى أن إختراق مستوى 17400 نقطة لأسفل، ما يعنى دخول المؤشر فى حركة هبوطية يجد فيها مستوى الدعم التالي عند 17100 نقطة.